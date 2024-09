La reunión en que el Frente Amplio le trazó al Minsal sus bordes sobre el futuro de las isapres en la reforma de salud

En medio de los nudos que se mantienen entre el oficialismo y la oposición de cara a la reforma de salud y en específico sobre si seguir adelante con un Fondo Universal de Salud o abandonar lo presentado en el programa de gobierno del Presidente Gabriel Boric, el jueves 5 de septiembre la bancada del Frente Amplio (FA) se reunió con el coordinador de la reforma del Ministerio de Salud, Bernardo Martorell, con el fin de abordar los principales lineamientos de los proyectos vinculados a la reforma de salud que debe ingresar el Ejecutivo el 1 de octubre, tal como quedó comprometido en la discusión de la ley corta de isapres.

Por lo mismo, el foco de la reunión de más de una hora y media estuvo centrado en abordar cuáles van a ser los tiempos de discusión que se manejarán a partir de octubre y también sus alcances, teniendo en cuenta que desde el FA han sostenido que se debe apuntar a un fortalecimiento integral del sistema de salud pública, a través de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC) de Fonasa. A la cita asistieron los diputados Jaime Sáez y Patricio Rosas, acompañados del secretario general del partido, Andrés Couble, y algunos miembros de la colectividad relacionados al área de salud.

“Nosotros ya habíamos hecho ese planteamiento ante la ministra Ximena Aguilera, y ahora lo hicimos con el coordinador de la reforma que ha designado el gobierno que es Bernardo Martorell. Se tomó mucha nota frente a nuestros planteamientos. Tenemos un nivel de coincidencia grande en cuanto a lo que está planteando el Ejecutivo (...)”, asegura a La Tercera el diputado Sáez.

Eso sí, como Frente Amplio aprovecharon la instancia para marcarle la cancha al Ejecutivo, sobre todo frente a proyectos que ellos como no están dispuestos a avanzar y que va marcando -otra vez- las dos almas del gobierno en cuanto al futuro del sistema sanitario. “Fuimos muy enfáticos en señalar que no estamos de acuerdo con un fondo de compensación que favorezca a las isapres. Creemos que lo que se ha hecho de darle oxígeno y sostenibilidad financiera es suficiente y lo demás corresponderá al mercado para ver si las empresas son sostenibles en el tiempo o no”, afirma el mismo Sáez.

“Pensamos que en definitiva no debiese ser resorte de una reforma de salud hacerse cargo del daño financiero de las isapres. Por el contrario, creemos que hay que poner el énfasis en fortalecimiento integral de fonasa de asegurar una adecuada implementación del MCC y también ir avanzando en mayores capacidades para la Superintendencia de Salud”, agrega.

¿Quieres cambiar tu sistema de salud? Este el paso a paso de cómo afiliarte a Fonasa. Foto: Aton.

Con límites o no, parte de los asistentes aseguran que no hay algo cerrado como postura oficialista al respecto, y que incluso en la reunión no se habrían adelantado aspectos centrales de los contenidos que se estarán presentando en los proyectos de ley.

Como sea, conocedores de la cita aseveran que las aprehensiones del FA fueron “bien recibidas” por parte del coordinador de la reforma y que el trabajo que se ha dado entre los distintos actores -FA y Minsal- ha sido “transparente” y “lineal”, lo que le ha dado garantías tanto al gobierno como al partido de que se está actuando con responsabilidad.

Otro de los puntos conversados durante la reunión tuvo que ver con los tiempos de tramitación. Y es que desde el FA verbalizaron cierta preocupación por lo que pueda tomar el sacar adelante la discusión y la temporalidad eleccionaria en la que se va a dar, poniendo además sobre la mesa el cómo se están comportando ambas cámaras y hacia dónde debería apuntar el debate. En ese sentido, el diputado Sáez afirma que se hizo ver “por un lado, la vinculación que se puede hacer con la Ley de Presupuesto; la contienda electora, y además porque a fin de año hay otros proyectos que llegan a ser relevantes”.