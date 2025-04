Afiliados a isapres cotizaron en promedio 10,4% de su sueldo en 2024

Pese a que la cotización obligatoria para salud en el país corresponde a un 7% del salario bruto, los cotizantes de isapres pagaron en promedio un 10,4% de su sueldo en 2024. Eso es lo que arrojan cifras que consolida la Superintendencia de Salud en su sitio web, donde se puede observar que si bien ese fue el promedio para todo el año pasado, al cierre de 2024, en diciembre, la cotización promedio de los afiliados a isapres fue de 11%.

¿Cómo se expresa eso en montos? Los 1.573.770 cotizantes que había en isapres en diciembre de 2024, desembolsaron $217.505 millones con su cotización del 7%, lo que se traduce en que cada uno pagó en promedio $138.206 por su plan de salud con su cotización obligatoria. Pero la cotización voluntaria totalizó $124.730 millones en el mes de diciembre, es decir, cada cotizante pagó un adicional de $79.255 promedio. Pero en realidad, si se consideran los beneficiarios totales (2.559.157), es decir, la suma de cotizantes (1.573.770) y cargas (985.387), el pago adicional por persona sería de $48.738.

Pero al ser ese un promedio, la realidad es muy distinta entre isapres: mientras los afiliados de Vida Tres anotaron en diciembre de 2024 una cotización promedio de 14%, los beneficiarios de Nueva Masvida registraron una cotización promedio del 10%. En tanto, los cotizantes de Colmena, Banmédica y Consalud pagaron en promedio 11% de su salario por sus planes de salud el último mes de 2024. Mientras que en Cruz Blanca y Esencial lo que desembolsaron fue el 12% de su remuneración.

Las razones

Esto no es algo nuevo. “Siempre han cotizado más que el 7% en promedio, por varias razones. Primero, porque a diferencia de Fonasa, las isapres cobran una prima por cada integrante del hogar, lo que hace que las familias más numerosas deban poner más. Segundo, porque depende del plan que se elija y estos planes son más o menos caros dependiendo de su contenido. Tercero, porque la cobertura es mayor que en Fonasa (pensando en la cobertura de prestadores privados de Fonasa). Y cuarto, porque los precios de los prestadores de isapres son más altos. También porque los precios son libres (en Fonasa están fijados)”, comenta Carolina Velasco, directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad San Sebastián (IPSUSS).

El académico UNAB y director de isapre Esencial, Manuel Inostroza, recuerda que todos los años se sube el tope imponible, lo que incluye las cotizaciones de salud. Si en 2006 era de 60 UF, en 2025 es de 87,8 UF. A pesar de estas alzas, “en el sector salud no es suficiente”, por dos razones, señala. Primero, porque muchas veces las personas quieren acceder a un mejor plan de lo que les permite el 7% de su renta, “entonces, esa persona, se ve voluntariamente obligada a tener que poner dinero adicional. Y la segunda razón, es cuando el 7% no les alcanza para comprar un plan de salud por el tamaño del grupo familiar que tienen, y no es que quieran el mejor plan, sino que comprando incluso el más barato, son tantos beneficiarios, que el 7% no le da. Entonces, las personas se ven obligadas a cotizar más, ya no se habla de voluntariedad”.

Soledad Hormazábal

La investigadora de Horizontal, Soledad Hormazábal, comenta que “la gente cotiza más que su 7% porque los planes de salud cuestan más, especialmente cuando tienes cargas. El costo de la salud ha ido aumentando en el tiempo y eso se observa no solo en isapres, sino que también en Fonasa. La diferencia es que en Fonasa el mayor gasto lo asume el Estado. Un factor que ha sido clave en el aumento del costo de la salud son las licencias médicas. En 2022 (excluyendo las licencias relacionadas con el Covid) el 66% de la cotización a Fonasa se destinó al pago de licencias médicas y en isapres fue el 39%”.

Matías Stäger, cofundador de queplan.cl, aporta otra razón a las ya mencionadas, respecto de por qué hay personas que cotizan más que su 7% para salud: “El plan de isapre, en el tiempo, va subiendo de valor, y a veces esto no corresponde con el 7% de la persona, por lo tanto, con el tiempo también les toca ir pagando adicional”, sostiene. Igualmente señala que la razón principal ocurre cuando los cotizantes incluyen cargas en sus planes de salud.

Juan Bravo

El director del OCEC-UDP, Juan Bravo, comenta que “las cifras de la Casen 2022 revelan que el ingreso de la ocupación principal entre los ocupados afiliados a isapre es el triple que el ingreso de la ocupación principal de los ocupados afiliados a Fonasa. Entre los ocupados afiliados a isapre, el 72,2% cuenta con educación superior completa. La mayor capacidad de generación de ingresos laborales es un factor crucial a la hora de explicar por qué el segmento de afiliados a isapres tienen la posibilidad de cotizar más que lo obligatorio en materia de previsión de salud”.

En 2024 bajó la cotización adicional voluntaria

En todo caso, el 10,4% que cotizaron los afiliados a isapres en 2024, significó una baja respecto a lo registrado en 2023, cuando los cotizantes de isapre pagaron en promedio un 11,2% de su sueldo por planes de salud.

Inostroza estima que hay algunas variables a mirar, que podrían estar moviendo a la baja la cotización adicional al 7%. Por ejemplo, que el tamaño del grupo familiar chileno se ha achicado, lo que significa que, no solo hay menos beneficiarios en las isapres, sino que además, cada vez hay menos cargas por cotizante. “Hace 20 años atrás, el cotizante de isapre tenía 0,8 cargas adicionales; y ahora, por plan, la carga adicional es 0,3″, detalla.

Manuel Inostroza

Igualmente, Inostroza también menciona variables que en los últimos meses podrían haber movido al alza la cotización adicional. Recuerda que en abril del año pasado hubo un primer ajuste del precio base de los planes de salud de las isapres, que se empezó a reflejar en el segundo semestre del año pasado. Además, ahora está ocurriendo el ajuste del precio base que definió la ley corta. Y recientemente se anunció un tercer reajuste para este años.

Stäger también señala que las personas en los últimos años “las cargas se han reducido más rápido que los cotizantes, entonces, al no tener que pagar el plan de isapres además a otra persona, y solamente a la persona que está cotizando, es más probable que baste con el 7%. Esa es una de las razones. La otra, es que con la masificación de los seguros complementarios, algunas personas por ejemplo toman la decisión de no irse por un plan con mayor cobertura y pagar adicional, sino que puede que se ajusten a un plan, por ejemplo, a su 7%, y dejan un espacio para ocupar ese adicional para pagar un seguro complementario. De hecho, una recomendación que es bastante común en el mercado, como tener un plan de isapre, no decirlo así como el mejor, sino que dejar un espacio para pagar un seguro complementario y la combinación de estas dos, son las que pueden dar una muy buena cobertura de salud y optimizar bien los recursos que se usan en salud.

Por su parte, Bravo detalla que, “dado que la mayoría de los ocupados afiliados a isapre tienen educación superior completa, a la hora de buscar explicaciones para el menor porcentaje de cotización voluntaria en 2024 respecto a 2023, hay que volcarse a mirar lo que ocurre en materia laboral en este segmento. Al analizar las cifras el fenómeno puede explicarse, en parte, porque este segmento se vio más afectado por el subempleo por calificaciones en 2024 que en 2023″.

En ese sentido, explica que “el subempleo por calificaciones se refiere a ocupados que tienen educación superior completa, pero que ejercen empleos de mediana o baja calificación (por ejemplo, un profesional que trabaja como conductor para una aplicación de transporte), lo que afecta negativamente su capacidad de generación de ingresos respecto a una situación en donde la persona pudiera insertarse en un empleo acorde a su nivel educativo. En efecto, en 2023 sólo el 14,3% de la creación de empleo anual promedio para personas con educación superior completa fue subempleo por calificaciones. Sin embargo, de la creación anual de empleo promedio en 2024 para personas con educación superior completa, el 49,4% estaba en subempleo por calificaciones. Así, la mayor incidencia del fenómeno de subempleo por calificaciones, afecta negativamente la capacidad de generación de ingresos del segmento de ocupados con educación superior completa y, por ende, su capacidad de cotizar voluntariamente para previsión en salud”.

El año pasado salieron casi 157 mil afiliados de las isapres abiertas, hasta totalizar 2.559.157 beneficiarios -la suma de cotizantes y cargas- en diciembre. Esto es una baja de 5,8% en doce meses. Además, es el menor nivel de afiliados que reportan las isapres desde noviembre de 2006.

Lo que viene con la MCC

Lo que pagan hoy las personas por sus planes de salud, además del dinero adicional que desembolsan para incorporar a sus cargas, es un tema que ha estado mirando de cerca Fonasa en el proceso de construcción de la Modalidad de Cobertura Complementaria (MCC), que espera estrenar el próximo semestre.

Inostroza estima que “este análisis es importante, porque define el marco de comparación en lo que va a hacer Fonasa con la MCC, porque lo que muestra esto es que, mas allá del porcentaje de cotización, si lo miras en términos absolutos, en el fondo el cotizante de isapre está pagando por persona en promedio $48 mil adicionales al 7% para tener un plan de isapre”.

Agrega que “con eso tienes cobertura en prestadores privados. Luego, lo que tienes que comparar y tendrán que evaluar sobre todo los que se cambiaron o se piensen cambiar de isapres a Fonasa, es si el 7% más el adicional que pagarán por la MCC, si es que esto cuesta las $30 mil que dice el director de Fonasa que va a costar, se estarían ahorrando $18 mil por persona. Hay que ver si la cobertura que te da Fonasa con la MCC justifica el ahorro de $18 mil por persona”.

Insotroza señala que “como UNAB hicimos un informe al respecto, y si cuesta $50 mil como nos dio a nosotros, resulta que entonces sale en promedio $2 mil más caro estar en Fonasa en la MCC, que lo que cuesta el plan de isapre. Va a haber que estar muy atento al resultado final de la licitación”.