La sorpresiva aparición de Oprah Winfrey en la Convención Demócrata: ¿Cuánto ayuda a la campaña presidencial de Kamala Harris?

Guardó la sorpresa hasta el final. De hecho, acudió al ensayo con sombrero, lentes de sol y una mascarilla para ocultar su identidad. Por ello, cuando Oprah Winfrey irrumpió la noche de este miércoles en el escenario del United Center de Chicago hizo estallar al público asistente a la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata. Para la estrella de la televisión y una de las mujeres afroamericanas más famosas de Estados Unidos era su primera intervención en una convención política. Con un apasionado discurso, dirigido especialmente a los votantes indecisos, la carismática presentadora instó a elegir la “alegría” y catapultar a la vicepresidenta, Kamala Harris, a la Casa Blanca.

“¿Quién dice que no puedes volver a casa?”, dijo Winfrey al comienzo de su aparición sorpresa en la convención en Chicago, ciudad donde se realizaba su antiguo programa “The Oprah Winfrey Show”, que terminó en 2011.

En su intervención, Winfrey destacó los orígenes de Harris, señalando que pronto los estadounidenses enseñarán a sus hijos cómo la hija de dos migrantes, una mujer india y un hombre jamaicano, “creció para convertirse en la 47ª presidenta de Estados Unidos”. “Eso es lo mejor de Estados Unidos”, afirmó mientras el público aplaudía y coreaba “¡USA, USA!”.

A lo largo de su discurso, Winfrey nunca nombró a los oponentes republicanos de Harris, el expresidente Donald Trump y su compañero de fórmula, el senador de Ohio J.D. Vance, aunque hizo claras alusiones a ellos y a su campaña.

“Conocemos todos los viejos trucos y clichés que están diseñados para distraernos de lo que realmente importa, pero estamos más allá de los tuits ridículos, las mentiras y las tonterías”, señaló Winfrey en alusión al candidato republicano.

“Hay gente que quiere que veamos nuestro país como una nación de nosotros contra ellos. Gente que quiere asustarnos, que quiere gobernarnos. Gente que quiere hacernos creer que los libros son peligrosos y que los rifles de asalto son seguros, que hay una manera correcta de adorar y una manera incorrecta de amar. Gente que busca primero dividir y luego conquistar”, dijo. “Pero esta es la cuestión: cuando nos mantenemos unidos, es imposible conquistarnos”.

Oprah Winfrey espera subir al escenario en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata en el United Center, en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. Foto: Reuters

“Son tiempos complicados, gente, y requieren una conversación adulta. Y doy la bienvenida a esas conversaciones porque el debate civilizado es vital para la democracia y es lo mejor de Estados Unidos”, insistió. “Hay que tomar decisiones a la hora de votar. Hay un candidato que dice que si vamos a las urnas esta vez, no tendremos que volver a hacerlo”, señaló en una nueva referencia a Trump. “A pesar de lo que algunos quieran hacernos creer, no somos tan diferentes de nuestros vecinos”, dijo Winfrey. “Cuando una casa se incendia, no preguntamos por la raza o la religión del propietario, no nos preguntamos quién es su pareja o cómo votó. No. Simplemente tratamos de hacer lo mejor que podemos para salvarlos”.

En una crítica directa a J.D. Vance, añadió: “Y si resulta que el lugar pertenece a una señora con gatos sin hijos, bueno, tratamos de sacar a ese gato también”. Los comentarios hacían alusión a una entrevista de 2021 en la que el senador de Ohio se refirió a los políticos demócratas como “un grupo de mujeres amantes de los gatos sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado y, por lo tanto, quieren hacer que el resto del país también sea miserable”. Los comentarios de Vance, que se volvieron virales después de que Trump lo anunciara como su candidato a vicepresidente, fueron duramente criticados. Oprah no tiene hijos, recordó la BBC.

Winfrey, quien se presentó como independiente, instó a otros votantes con ideas similares a respaldar a los demócratas en noviembre. “Bueno, ¿sabes qué? Estás viendo a una registrada como independiente que está orgullosa de votar una y otra y otra vez, porque soy estadounidense, y eso es lo que hacen los estadounidenses”, insistió.

“Hago un llamado a todos los independientes y a todos los indecisos”, continuó. “Elijamos la lealtad a la Constitución por encima de la lealtad a cualquier individuo, porque eso es lo mejor de Estados Unidos. Y elijamos el optimismo sobre el cinismo, porque eso es lo mejor de Estados Unidos. Y elijamos la inclusión frente a la retribución. Elijamos el sentido común frente al sinsentido, porque eso es lo mejor de Estados Unidos, y elijamos la dulce promesa del mañana frente al amargo regreso al ayer. No retrocederemos”, dijo, en uno de los lemas de la campaña demócrata.

“No retrocederemos intimidados, no retrocederemos pateados. Elijamos la verdad, elijamos el honor y elijamos la alegría porque eso es lo mejor de Estados Unidos. Pero más que nada, elijamos la libertad. ¿Por qué? Porque eso es lo mejor de Estados Unidos. Todos somos americanos, y, juntos, elijamos a Kamala Harris”, concluyó.

“Hay mucho en juego”

La multimillonaria magnate de los medios de comunicación se ha mantenido alejada de la política en los últimos años. En 2008 apoyó la candidatura presidencial del entonces senador de Illinois Barack Obama, que no tenía muchas posibilidades. Winfrey, que consideraba a Obama un amigo, ya que ambos coincidían en la órbita política de Chicago, organizó eventos de recaudación de fondos y se ofreció como voluntaria para su campaña en Iowa.

Oprah Winfrey habla en el tercer día de la Convención Nacional Demócrata en el United Center, en Chicago, Illinois, el 21 de agosto de 2024. Foto: Reuters

Se sabe que los apoyos de Winfrey pesan mucho en el sentimiento de los votantes: su apoyo a Obama en 2008 generó alrededor de un millón de votos en las primarias, según economistas de la Universidad de Maryland, que encontraron una correlación geográfica entre los votos emitidos para Obama y las suscripciones a la revista O, junto con las ventas de libros incluidos en su club de lectura, destacó la revista Forbes.

La estrella de televisión apoyó a Hillary Clinton en su campaña de 2016 contra Donald Trump, pero evitó en gran medida salir a la calle en su nombre, y respaldó a Joe Biden en su campaña de 2020, organizando un evento virtual para movilizar a la gente a votar en estados en disputa en los últimos días de la campaña.

Oprah Winfrey “siempre ha intentado mantenerse al margen de la contienda política” y “no tenía la intención de involucrarse”, dijo el miércoles su amiga y presentadora de la CBS Gayle King. Pero la legendaria personalidad de la televisión de 70 años decidió hablar en la Convención Demócrata de este año porque, según King, “siente que hay mucho en juego”.

El apoyo de la estrella de la televisión a Harris puede tener especial peso entre las mujeres, mayoritarias en la audiencia del programa que emitió de 1986 a 2011, y en la población afroamericana, grupos en los que la candidata demócrata aspira a lograr una ventaja decisiva.

Winfrey ha donado sumas relativamente pequeñas (en comparación con su patrimonio neto) a varios candidatos y comités políticos demócratas estatales y federales desde 1992, según OpenSecrets, que muestra que sus donaciones más recientes fueron en 2022.

Según Forbes, el patrimonio neto de Winfrey es de unos 3.000 millones de dólares, lo que la convierte en la decimocuarta mujer más rica de Estados Unidos. Ha convertido su éxito como presentadora de un programa de entrevistas diurno (que finalizó en 2011) en un imperio mediático de tamaño considerable, destacó la publicación.