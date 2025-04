Encuentran trozo que pertenecería a la bodega de la lancha Bruma

En el octavo día de búsqueda de los restos de la lancha “Bruma” y de los siete pescadores que iban a bordo de ella en Coronel, se encontró un elemento que podría pertenecer a la embarcación.

En los últimos días, se ha hallado la carpa de la lancha, objetos personales y relacionados a la pesca, y el más significativo de ellos: la balsa de emergencia, que representaba la última esperanza que tenían los familiares de hallar a los pescadores con vida. La balsa fue encontrada cerrada y sin activar, por tanto la probabilidad de sobrevivencia es escasa.

Según reportó 24 Horas, se trata de un trozo de 50 centímetros de poliuretano, material del que está hecha la bodega de la lancha. Son precisamente la bodega y el puente, las partes de la embarcación que, según cercanos a la búsqueda, serían claves para tener mayor claridad respecto del paradero de los pescadores artesanales.

“Lo importante y donde nosotros tenemos la esperanza de que pueda aparecer alguien, es el puente de la lancha (...) Dentro del puente están los camarotes, y normalmente, los camarotes como están adentro, la madera es firme y aguanta más los golpes y puede que los cabros hayan estado ahí en los camarotes. Dios quiera que así sea”, dijo Juan Medel, padre del armador de la Bruma, José Luis Medel González y abuelo de uno de los tripulantes, José Luis Medel Sepúlveda, al citado medio.

Foto: cedida.

Claudia Urrutia, presidenta de la Asociación Gremial de Bacaladeros del Maule y amiga de José Luis Medel González, confirmó a La Tercera el hallazgo. Asimismo, entregó detalles del proceso de búsqueda previsto para esta jornada: “Hoy día lo que nos dijeron es que se está desarrollando la rebusca. El tema del equipo, del mapeo, eso ayer ya estaba y para hoy se tenía varios puntos de interés. Sobre todo porque una lancha reportó aceite de petróleo nuevamente en la misma posición que otros días atrás”.

“Y hoy es día esencial porque se cumplen los 7 días del procedimiento se rebusca de vida. La familia está angustiada por no saber si va a continuar o no, porque mañana se vienen condiciones desfavorables. Como el Presidente entiendo que llegará al país, la familia espera que venga, que esté con ellos para que les de la tranquilidad de que se va a seguir buscando. Que se van sacar del fondo el resto de motor y que los chiquillos no están allí. Solo él tiene la facultad de cambiar los plazos (...) El protocolo dice tácitamente que se busca vida”, aseveró.

Urrutia también expresó su disconformidad con la presencia de grandes barcos pesqueros en la zona de búsqueda: “Nosotros buscamos, ellos pescan, es peligroso el mensaje y la actitud temeraria, poco empática. Los pescadores del Maule buscando angustiados a sus seres queridos, amigos y los otros pescando. Es un mensaje peligroso, más aún si mañana se retoma qué pedazo de torta tiene cada uno de ellos”, dijo en referencia a la sesión de mañana de la Comisión de Hacienda del Senado, que tratará el nuevo fraccionamiento entre el sector pesquero artesanal e industrial.

El barco pesquero Cobra.

En su último reporte entregado ayer, la Armada informó que la Autoridad Marítima continúa con las labores de rebusca de los tripulantes y que se sumó una lancha del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) que es capaz de mapear el fondo marino.

El Ministerio Público investiga la desaparición de los pescadores como cuasidelito de homicidio. Una de las hipótesis que se maneja es que el barco pesquero Cobra, perteneciente a la empresa Blumar, colisionó con la lancha en las cercanías de la Isla Santa María. Entre los motivos que justifica esta tesis se encuentra la aparición de restos de pintura, que presumiblemente provienen de la Bruma, así como fragmentos encontrados en la hélice de la nave Cobra, los cuales serían también vestigios de la colisión.

Uno de los tripulantes de Cobra, que debía prestar declaración a la PDI, se mantiene inubicable desde ayer. Su hijo, Pablo Sanhueza, sostuvo que “no está el registro de su desde su celular, no contesta llamadas, nadie sabe dónde está, y eso nos tiene a todos muy preocupados, porque no es una persona que desaparezca o que atente contra su vida, es una persona con principios, con principios cristianos, es un hombre responsable, un papá ideal”.