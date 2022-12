Los grandes de Europa ya se los pelean: los 10 jugadores que dispararon su valor en el Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar, que finalizó el pasado domingo, se transformó en uno de los mejores torneos de la historia. El certamen dejó una serie de futbolistas que aprovecharon de gran manera la oportunidad que brinda una Copa del Mundo, por lo que ahora son mirados con otros ojos de parte de importantes clubes como el Liverpool, Chelsea, Real Madrid y Barcelona. A lo menos, una decena de jugadores incrementaron exponencialmente su cotización, a raíz de su destacado desempeño en tierras árabes.

Es el caso de Alexis Mac Allister, campeón del mundo con Argentina. Pertenece al Brighton, de la Premier League, inglesa, que extendió su contrato hasta junio de 2025 antes de que comenzara el certamen. Pero el buen rendimiento del mediocampista le da la opción al club británico de escuchar ofertas. Pese a no ser tan mediático como otros de sus compañeros en la Albiceleste, fue clave para Lionel Scaloni en el éxito argentino. Jugó seis partidos, le anotó un gol a Polonia y participó de la jugada que terminó en el 2-0 parcial de Ángel Di María sobre Francia. Completó el 89% de sus pases, mostrando polifuncionalidad en el mediocampo. En 2019, el Brighton se lo compró a Argentinos Juniors en ocho millones de euros. Hoy, su valor de cuadruplicó, según Transfermarkt, y alcanza los US$ 34 millones.

Alexis Mac Allister fue campeón con Argentina. FOTO: REUTERS

Uno de los grandes nombres que dejó Marruecos, la gran sorpresa del Mundial, es el de Sofyan Amrabat. El volante central de los Leones del Atlas fue fundamental en el ordenado y aguerrido planteo de Walid Regragui para llegar a semifinales. Fue quien mejor encarnó el espíritu combativo de un equipo que sacó la cara por África. El 4 de los marroquíes pertenece a la Fiorentina, con un vínculo hasta 2024. Hasta antes del Mundial, estaba valorizado en 10,6 millones de dólares, pero su excelente actuación y sus 26 años dispararon su cotización. El elenco viola ya advirtió que no lo soltará por menos de US$ 63 millones.

También brilló su compañero Azzedine Ounahi, el número 8. Hasta Luis Enrique, extécnico de España, se deshizo en elogios hacia él tras ser eliminado por Marruecos. El mediocampista solo fue regateado dos veces en el torneo y tuvo apenas siete pérdidas de balón. Con 22 años, juega en el Angers de Francia, con un contrato hasta 2026. De todas formas, el equipo ya se abrió a una posible venta. Antes del Mundial, su precio era de 3,5 millones de la divisa estadounidense. ¿Cuánto vale ahora? Según L’Equipe, varios clubes de la Premier League de Inglaterra se mostraron dispuestos a pagar hasta US$ 45 millones.

Los arqueros también se cotizan

En un fútbol cada vez más competitivo, donde ya casi no quedan detalles al azar, los porteros ganaron muchísima figuración, debido a su performance y trascendencia. Es el caso de Andries Noppert, la apuesta de Louis van Gaal para el arco de Países Bajos. Hace dos años, jugaba en la segunda división neerlandesa. Aprovechó su opción y fue transferido al Heerenveen, lo que generó que lo observaran desde la selección. Antes de Qatar, el meta de 2,03 metros tenía un valor de mercado accesible para cualquier club de peso en Europa: dos millones de dólares. Sin embargo, su ficha ahora se eleva hasta los US$ 10 millones, según informó Het Parool, medio que asegura que el Ajax está tras sus pasos.

Si de goleros se trata, no puede faltar Dominik Livakovic, el 1 de Croacia. Fue quien sumó la mayor cantidad de atajadas de todo el Mundial (24), de las cuales 11 fueron ante Brasil, en cuartos de final. Y detuvo cuatro penales en toda la Copa. El jugador del Dinamo de Zagreb ha sido sindicado como opción para el Bayern Múnich, a raíz de la fractura de Manuel Neuer, mientras esquiaba, pero también para el Real Madrid, que busca un suplente de mayor jerarquía para Thibaut Courtois. Antes del Mundial, su pase costaba 8,5 millones de dólares. No obstante, según la prensa europea, su valor ahora bordea los US$ 30 millones.

Si bien Irán quedó eliminado en la fase de grupos, su delantero estrella mostró sus credenciales. Se trata de Mehdi Taremi. Fue fichado por el Rio Ave portugués hace tres años e impresionó rápido, con 21 goles en 37 partidos. Así se ganó su paso al Porto, uno de los grandes del fútbol luso. Su reputación ha crecido en la Champions League y en Qatar 2022 hizo dos goles y una asistencia. Tiene contrato con el Porto hasta 2024 y estaba valorizado en 21 millones de dólares. Sin embargo, su gran temporada elevó su precio. En Italia aseguran que el Milan y la Lazio se lo pelean, pero los portugueses avisaron que no lo venderán por menos de US$ 30 millones.

Randal Kolo Muani anotó su penal en la definición de la final. FOTO: REUTERS

Con solo 181 minutos en el Mundial, Randal Kolo Muani no desaprovechó la opción que le dio Didier Deschamps en Francia. Entró por la ventana a la nómina final, debido a la baja por lesión de Christopher Nkunku. Anotó el tercer gol más rápido de un suplente en la historia de la Copa y convirtió su penal en la tanda de la final. A los 24 años, el atacante está en el Eintracht Frankfurt alemán, con un vínculo hasta 2027.

Si de delanteros se trata, una aparición fulgurante fue la de Gonçalo Ramos. El portugués tuvo el peso de reemplazar a Cristiano Ronaldo, uno de los nombres más grandes del fútbol mundial, y lo sobrellevó de la mejor manera posible: llevándose el balón para la casa. Con 21 años, hizo un triplete en el choque con Suiza, de octavos. El más joven en hacer tres goles en un Mundial desde 1962. El hombre del Benfica tiene contrato hasta junio de 2026 y su valor es de 24 millones de la moneda europea.

Un par de nombres más que pueden cambiar de rumbo en la ventana de transferencias son el lateral estadounidense Sergiño Dest, de poca continuidad en el Milan (donde llegó tras estar en el Barcelona), y el volante ghanés Mohammed Kudus, del Ajax. El Mundial le dio al africano un trampolín para mostrar los buenos antecedentes que ya registraba en el gigante de Ámsterdam. Desde Inglaterra, afirman que el Everton lo sigue.