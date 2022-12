El PSG está a un paso de la renovación: Barcelona renuncia a la opción de llevar de regreso a Lionel Messi

El primer título mundial de Lionel Messi ha vuelto a poner al argentino en lo más alto de la palestra. A sus 35 años, el capitán de la Albiceleste vive un gran momento futbolístico, a meses de que termine su vínculo con el millonario Paris Saint-Germain.

Pero el campeón galo no se ha quedado atrás en su intención de tener al transandino por una tercera temporada. Más aún, tal como adelantó el diario Marca, las conversaciones entre el club de la Ciudad Luz y el padre y agente del jugador, Jorge Messi, se multiplicaron en los primeros días de diciembre.

Fue así como el diario francés Le Parisien informó en su edición del miércoles que existe un completo acuerdo para que la gran figura argentina en Qatar 2022 se quede en la Ligue 1 hasta junio de 2024.

Messi llegó al club propiedad de un fondo qatarí en julio de 2021, tras firmar un contrato dos temporadas y la opción de una tercera. De acuerdo con la información que publicó el diario L’Equipe tras la firma de su primer compromiso, el rosarino acordó 33 millones de dólares netos en el primer año, 44 en el segundo y los mismos 44 en ese tercer torneo.

El Barça renuncia

Con la inminente renovación de La Pulga, Barcelona ve esfumarse uno de sus principales sueños para el campeonato 2023-’24. El presidente del club catalán, Joan Laporta, ya había dicho a sus socios que uno de los objetivos principales para el próximo curso era el regreso de su figura histórica.

Sin embargo, el propio mandamás culé debió retroceder en sus intenciones, tal como la entrevista que dio este jueves a Barça TV, el canal oficial del exitoso equipo blaugrana.

“El tema Messi me encantaría, pero no podemos generar según qué expectativa. Leo es jugador del PSG y ha ganado la Copa del mundo, algo de lo que los culés nos alegra muchísimo, porque era un título que se le resistía y lo merecía. Pero no quiero generar unas expectativas que en estos momentos tienen una gran dificultad”, reconoció el timonel de la institución.

Al margen de ser un refuerzo de peso, el retorno del argentino representaba un incentivo para los socios, ya que el cuadro catalán tendrá que dejar un año entero su estadio Camp Nou, el cual será renovado.

Asimismo, el club vive una delicada situación financiera, tal como explicó el mismo Laporta en la misma conversación.

“Las palancas se activaron para salvar al club y para hacer un equipo más competitivo. Pero la Liga ha establecido unas limitaciones y cabe hacer alguna operación, pero para mejorar la economía del club, no para fichajes. El objetivo es incrementar los ingresos, reducir gastos y aplicar criterios de austeridad con sentido común”, dijo el presidente culé.