Se busca anfitrión para primer día de la Constituyente: Convencionales de oposición rechazan a presidente de la Corte Suprema

“Que no sean representantes de poderes del Estado”, “que sea funcionario de carrera” “que sean dos” “que la ceremonia sea sobria”. Son los requerimientos que más se repiten entre los convencionales electos de cara a la ceremonia en que se dará inicio a su trabajo.

Aunque la fecha precisa aún no se conoce, los plazos empezaron a correr luego de que hoy el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamara en una ceremonia los resultados de la elección de convencionales. Según el cronograma el Presidente Piñera cuenta con tres días para emitir el Decreto Supremo Exento a través del cual fijará la fecha exacta y el lugar de la convocatoria de la primera sesión de la Convención Constitucional (CC) que debe realizarse dentro de los 15 días posteriores a la fecha de publicación del decreto.

Ese día, los 155 elegidos convencionales deberán escoger a la mesa, es decir presidente y vicepresidente, quienes tomará el timón para cumplir con su mandato.

Los detalles de la ceremonia aún permanecen en una nebulosa, ni siquiera está claro quien será el anfitrión. En un principio se señalaba que podría ser el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, sin embargo varios electos ya empezaron a cuestionar esa posibilidad, inclinándose por una persona más neutra, no representante de un poder del Estado.

Desde la Corte Suprema, señalaron en privado que Silva solo ha sostenido conversaciones informales con el gobierno respecto a su posible función en esa sesión de instalación de la Convención. En tanto, agregan que si se formaliza la petición para que asuma como anfitrión, ahí recién se evaluaría si eso debe pasar por el pleno de la Suprema y también los términos de la función.

Con esa ceremonia en la mira, hoy 16 convencionales del Frente Amplio (FA) emitieron una declaración remarcando que la convención es autónoma, “por eso hemos propuesto que ningún representante de poderes del Estado haga de anfitrión del acto de investidura. Proponemos que participen, solo en el primer momento antes del nombramiento de la mesa, funcionarios de carrera del Ex Congreso y/o el Tricel”.

Así lo enfatiza Jaime Bassa (distrito 7, Valparaíso-Viña del Mar): “Nuestra propuesta de ceremonia de instalación debe ser reflejo del mandato ciudadano de los pueblos de Chile, de sus diversidades, de sus territorios. Una ceremonia donde no hay nadie por sobre otro, sin jerarquías, y donde quede de manifiesto que la Convención es autónoma de los otros poderes del Estado”.

Una opinión similar se configura tanto entre los convencionales comunistas como en los socialistas.

Marcos Barraza del PC expresa que ellos se inclinan porque el anfitrión sea un funcionario de carrera del Tricel, y no una autoridad. “La Convención debe estar liberada de la tutela de los poderes del Estado. Tampoco creemos que deba acudir el Presidente, su presencia sería ofensiva pues el Presidente Piñera ha sido responsable de las violaciones a derechos humanos”, puntualiza el convencional del distrito 13, El Bosque-Lo Espejo.

Mientras que desde el Colectivo Socialista, Ricardo Montero (D18, Parral, Linares) manifiesta que no es necesaria la presencia de autoridades de los poderes del Estado, “el acto de instalación de la Convención tiene que ser un símbolo de unidad y sobriedad, de cara al país y a las personas que nos escogieron. La expectativa lógica es que no exista una nominación impuesta por el gobierno, que el anfitrión cumpla un rol acotado y que sea una persona que acomode a la mayoría de los convencionales”. Su fórmula es que sean dos personas para que se respete el espíritu paritario de la instancia.

Entre los constitucionales de la Lista del Pueblo y de Independientes No Neutrales aún no han abordado el tema del primer día en sus reuniones de coordinación habituales.

No obstante Carolina Sepúlveda convencional del distrito 19 (San Carlos, Chillán) recalca: “Creo que los anfitriones debiesen ser funcionarios públicos, no las altas autoridades, y que sea una pareja como simbolismo de paridad. Las altas autoridades representan el poder, mientras que un funcionario de carrera representa a la ciudadanía”.

Entre los 37 convencionales de Chile Vamos, en tanto, no hay una postura común. Respecto del nombre de Silva, la UDI Carol Bown plantea que “en principio, no me parece una mala idea, pero dado que la Corte Suprema tiene que dirimir en caso de que haya contiendas o diferencias en el proceso, quizás es mejor que sea alguien del Tricel, por ejemplo, o de algún órgano que no tenga participación en el proceso”.

“Lo que sí me parece relevante es que se asuma en cargo formalmente, ya que debemos someternos a la legalidad y la atribuciones que entrega hoy la ley, como todos los chilenos, como todas las autoridades electas o designadas”, agrega.

Mientras tanto desde el Ejecutivo, la Unidad de la Secretaría Administrativa de la CC ha estado contactando telefónicamente a los 155 electos para informarles sobre detalles más prosaicos como la forma de llegar al sitio donde se hará la ceremonia. Les han ofrecido transporte y alojamiento en Santiago un día antes de la reunión.

Asimismo, desde el miércoles este equipo comenzó a enviar correos a los convencionales señalando que les enviará una guía sobre el desempeño de su cargo.