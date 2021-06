Guillermo Silva, presidente de la Corte Suprema: la carta que el gobierno evalúa para abrir la Convención Constitucional

Un día de la semana del lunes 5 de julio.

Esa es la fecha que desde el gobierno y el Congreso estiman para que se realice la primera sesión plenaria de la Convención Constitucional. De hecho, así lo confirmó ayer el ministro de la Segpres, Juan José Ossa. Y es que próximo 14 de junio, si es que no hay algún cambio de última hora, el Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) proclamará a los 155 convencionales electos en la última elección.

“Ya cerramos los gobernadores y tenemos que dar el fallo definitivo sobre convencionales el lunes. Estamos trabajando en ello, esperamos terminar viernes o sábado, para que el lunes esté listo el decreto del tribunal señalando oficialmente quiénes son los convencionales elegidos”, comentó Jaime Gazmuri, ministro del Tricel.

Una vez realizado eso, el Presidente Sebastián Piñera deberá firmar un decreto donde se detallará el día, hora y el lugar de la primera sesión. Sobre este último punto, desde el Congreso comentaron que la próxima semana las remodelaciones del ex Congreso Nacional, y en especial las del salón plenario donde ocurrirá la primera reunión de los constituyentes, estarán listas en un 90%.

Sin embargo, más allá del lugar, para ese día hay varios puntos sin resolver y que no se abordaron en la reforma al capítulo XV de la actual Carta que habilitó el proceso constituyente. ¿Quién será el encargado de dar inicio a la convención? ¿Los constituyentes tendrán que hacer un juramento? Y si es así, ¿lo harán ante la Constitución actual como lo hacen los parlamentarios?

Por protocolo, al comenzar las sesiones de un órgano de representación popular, siempre se nombra a un anfitrión que actuará como un presidente interino solo por la primera sesión y exclusivamente para efectos de la instalación.

Por ejemplo, para el inicio de la primera sesión del Congreso de 1990 se estableció en la Ley 18.918, en un artículo transitorio, que la primera reunión de la Cámara y el Senado fueran presididas por el parlamentario de mayor edad. En el caso de la convención, ese es el excomandante en jefe de la Armada y exsenador Jorge Arancibia, electo como independiente en cupo de la UDI en la lista de Chile Vamos y que tiene 81 años. Sin embargo, a pesar de que es solo de forma interina, varios constituyentes desisten de esa opción y tanto en el Congreso como en el gobierno estiman que no es “conveniente” esa idea.

Por eso, la opción que más gusta, tanto en algunos convencionales como en el gobierno y el Congreso, es que el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, asuma ese rol. Esto, argumentan, porque Silva sería una figura más “neutral” y también se relevaría el rol de la Suprema en la convención: son los encargados de fallar en caso de que se haga una reclamación por parte de un constituyente cuando no se respete algún acuerdo.

Sobre el juramento, varios constituyentes consultados creen que debe ser una “ceremonia distinta” a las que tradicionalmente se hacen. Por lo tanto, algunos apuntan que no es necesario jurar, menos ante la Constitución actual, y que solo se debería realizar una aceptación del cargo.

“No creo que sea necesario un juramento. Este tiene sentido precisamente cuando los funcionarios públicos se comprometen a cumplir con la Constitución, lo que no calza en esta situación. Si se estimara indispensable algún tipo de rito, podría ser encabezado por el presidente de la Corte Suprema, siempre y cuando el compromiso al que se adhiera no afecte la autonomía de la convención para establecer el nuevo pacto social que Chile requiere”, comentó Patricia Politzer, constituyente electa por la lista Independientes No Neutrales.

Lo que sí contempla la actual Constitución es que en la primera sesión se deberá elegir a un presidente o presidenta y a una vicepresidenta o vicepresidente. Y se detalla que será por mayoría absoluta, o sea, más de la mitad de los miembros en ejercicio. Sin embargo, no se especifica quién llevará esa votación, si todos los constituyentes son candidatos, si se deben presentar listas para presidir la mesa, etc.

Desde el gobierno aclaran que esas interrogantes no se resolverán en el decreto que el Mandatario firmará probablemente la próxima semana, sino que se zanjará de común acuerdo con los constituyentes antes de la primera sesión. Agregan que desde hace algunos días han tomado contacto de manera informal con algunos de ellos para escuchar algunas propuestas e intercambiar ideas sobre cómo será ese primer plenario. Por eso, se espera que a contar de la próxima semana los equipos de la Segpres sostengan reuniones formales con los constituyentes para transmitir los problemas prácticos del primer día y escuchar sugerencias.

Consultados por este tema, desde algunos partidos como el PS, RD y el PC, estiman que sería correcto que los equipos técnicos de la Segpres, y en específico la Secretaría Administrativa de la Convención Constitucional, a cargo del director ejecutivo Francisco Encina, sean los intermediarios para ver estos asuntos.

“Somos partidarios de que equipos técnicos tomen contacto con el gobierno para precisar los alcances de esa ceremonia”, comentó Marco Barraza, constituyente electo por el PC en la lista Apruebo Dignidad.

En tanto, desde la Lista del Pueblo advierten que este punto aún no ha sido abordado en sus reuniones internas, ya que esperan tener más claridad cuando la secretaría técnica inicie los contactos formales con ellos. “Soy de la opinión de que el gobierno no tiene que decidir nada, somos los constituyentes quienes ejercemos el poder constituyente originario y, como tal, el gobierno debe tomar distancia”, afirmó Manuel Woldarsky, constituyente electo como independiente en la Lista del Pueblo.

Asimismo, lo que sí está claro es que dos funcionarios del Senado y dos de la Cámara serán parte del personal de apoyo que ayudará a la instalación de la primera sesión.

Todos son candidatos a la presidencia

“Una solución papal”. Así comentan algunos constituyentes al ser consultados sobre cómo se deben elegir los cargos de presidente y vicepresidente de la convención. Y es que una de las fórmulas que ha dado vueltas entre algunos constituyentes es que todos sean candidatos a la presidencia, que se vote secretamente por alguno de los 155 y que luego de sufragios sucesivos sea electo o electa el que alcance la mayoría absoluta.

“Es un mecanismo que evitaría que tengan que constituirse grupos o fuerzas internas para levantar candidaturas y así arrancaríamos desde el primer día con un tipo de organización distinta. Es una manera de convertir a todos los constituyentes en individuos autónomos más allá de su pertenencia ideológica o grupal”, comentó Patricio Fernández, electo como independiente en un cupo del Partido Liberal en la Lista del Apruebo.

En tanto, otros apuestan que a la presidencia y vicepresidencia debe sumarse uno de los 13 representantes de los pueblos originarios que están en la convención y que sea elegido por ellos. En tanto, varios apuestan para que los cargos sean paritarios, igual como lo es la convención en su conjunto.

Antes de la primera sesión, además, se deberá zanjar otro tema: en qué orden se sentarán los constituyentes en el pleno. ¿Por lista o por bancadas? En este punto, tanto desde el Ejecutivo, el Congreso y algunos convencionales se inclinan que sea por orden alfabético.