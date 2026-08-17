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    La nueva especie de pulpo que reescribe la historia de nuestro mar

    En esta nueva edición de Charlas Board, María Cecilia Pardo, académica Departamento de Ecología y Biodiversidad Universidad Andrés Bello, nos presenta al Graneledone sellanesi: un nuevo pulpo descubierto por esta investigadora en conjunto con Christian Ibáñez, y las implicancias que este hallazgo tiene para la ciencia en Chile.

    Por 
    La Tercera

    Cuando pensamos en Chile, solemos pensar en la cordillera: una inmensa barrera que nos acompaña como un muro imponente. Sin embargo, el verdadero gigante que nos define como país está en el lado opuesto. Más del 70% de nuestro territorio es mar, y bajo esas aguas se esconde un universo que apenas ahora empezamos a conocer.

    ¿Qué implicancia tiene para las ciencias, entonces, el descubrimiento de una nueva especie marina en nuestras costas?

    El reciente hallazgo, por parte de los científicos de la Universidad Andrés Bello María Cecilia Pardo y Christian Ibález, del Graneledone sellanesi, un pulpo que se encuentra presenta desde Perú hasta el sur de Chile, habla de la enorme riqueza del patrimonio evolutivo y cultural.

    Así lo explica María Cecilia Pardo en esta nueva edición de Charlas Board. “Una nueva especie es un ejemplo de lo que nos falta por conocer”, dice en el siguiente video.

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