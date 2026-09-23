El día después del 18: como enfrentar la temida resaca

Todas las celebraciones son un buen motivo para salir de la rutina, especialmente al comer y beber. Por eso, no es raro que en estas fechas se caiga en excesos que pasan la cuenta en los días siguientes.

¿Sirve tomar medicamentos “preventivos” para no sufrir las consecuencias de la resaca de comida o de alcohol? ¿Es cierto que si se mezcla el consumo de bebidas alcohólicas con vasos de agua no hay “caña”? ¿Qué pasa si tomamos alcohol mientras estamos usando ciertos fármacos?

De los mitos y verdades en torno a este tema conversaron en una nueva edición de A Bordo la nutricionista Claudia Rojas, académica de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad Andrés Bello, y con María Fernanda Medina, médico urgencista del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.