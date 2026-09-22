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Delegados de Cuba en la ONU se retiran tras “amenazante” discurso de Trump
Luego que Donald Trump, calificara en su discurso al Gobierno de la isla como "un Estado fallido" y dijera que "va a caer", la delegación de Cuba abandonó la Asamblea General
Por
Pablo Gándara
22 SEPTIEMBRE 2026
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