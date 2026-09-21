No logró ser escuchado: Trump inaugura helipuerto sin audio luego que cadenas de TV suspendieran cobertura
Fue imposible escuchar al mandatario en la inauguración de la nueva plataforma de aterrizaje para helicópteros en la Casa Blanca, producto del ruido de la aeronave y la ausencia de micrófonos.
Durante un evento en la Casa Blanca este lunes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no pudo ser oído ni en la propia transmisión gubernamental debido a que no habían micrófonos de prensa dispuestos en la instancia, luego de que las principales cadenas de televisión norteamericanas -como CBS, ABC y Fox News, entre otras- dejaran de cubrir las actividades del mandatario.
Lo anterior, luego de que el presidente vetara a CNN, MS NOW y Politico de cubrir las actividades del gobierno en la Casa Blanca. Estos tres últimos medios demandaron conjuntamente a la administración Trump, a la que acusan de coartar la libertad de prensa.
La nueva disputa de Trump con los medios se produce ad portas de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la cita que sostendrá con su homólogo chino, Xi Jinping.
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