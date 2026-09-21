Joaquín Villarino: “No hay recesión minera, sí un llamado de atención”
Conversamos con Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, que señala que la minería no está en recesión y que la caída de producción corresponde a factores naturales del ciclo del cobre. "Lo que sí es cierto, es que hay muchas inversiones pendientes de aprobación, lo que ha retrasado los nuevos proyectos y eso no ayuda a recuperar los niveles de producción. En ese sentido, es un llamado de atención a que hay que ponerle un sentido de urgencia a la aprobación de proyectos", afirma.
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