SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Presidente Kast refuerza la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su debut ante la ONU

    Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el Presidente José Antonio Kast subrayó la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    “Chile está de vuelta”, fue parte del mensaje que reiteró el mandatario durante su primera alocución, que duró cerca de 18 minutos.

    Kast, además, realizó un llamado a la inversión extranjera, junto con plantear críticas a la ONU.

    Más sobre:ActualidadONUPolíticaAsamblea General ONUJosé Antonio KastEstrecho de Magallanes

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    EFE presenta cuatro nuevos trenes para reforzar el servicio ferroviario en el sur

    Oficialismo responde en bloque a críticas opositoras por Escudo de las Américas: “Buscan generar un ambiente de confusión”

    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    Contador ligado al secuestro del caso Fodich recibe condena por tráfico de éxtasis en que también hubo ex PDI involucrados

    Servicios

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    A qué hora y dónde ver a Unión La Calera vs. Universidad Católica por la Copa Chile

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Comienza la preventa de entradas para el Día del Cine: ¿Cómo comprar boletos desde $2.000?

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Dónde y a qué hora ver a Chile vs. Venezuela por la final femenina Sub 20 de los Juegos Suramericanos

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados
    Chile

    Anuncian la Gira Teletón 2026: revisa las fechas, ciudades y artistas invitados

    EFE presenta cuatro nuevos trenes para reforzar el servicio ferroviario en el sur

    Oficialismo responde en bloque a críticas opositoras por Escudo de las Américas: “Buscan generar un ambiente de confusión”

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU
    Negocios

    FNE abre investigación por el acuerdo entre AZA-CAP y la adquisición de Ahorra por SMU

    Minera Escondida reporta accidente fatal en su yacimiento

    Crisis por desocupación: doble turno en obras públicas y las otras propuestas de la mesa laboral para reactivar el empleo

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas
    Tendencias

    Meteochile enciende alarma meteorológica por el río atmosférico extremo: revisa aquí las regiones afectadas

    Qué regiones de la zona central serán afectadas por el río atmosférico y el sistema frontal, según el pronóstico

    Científicos chilenos descubren cómo desarmar un ARN clave en células tumorales de estómago y mama

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”
    El Deportivo

    Marcelino Núñez destaca el trabajo de Nicolás Córdova en la selección: “Es muy parecido al entrenamiento europeo”

    En vivo: la Roja femenina Sub 20 enfrenta a Venezuela por la medalla de oro en los Odesur

    Cheque por oro y beca Proddar hasta por cuatro años: los millones que aseguran los deportistas por brillar en los Odesur

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial
    Tecnología

    OpenAI pide a Estados Unidos liderar acuerdo mundial para establecer normas de seguridad en inteligencia artificial

    Anker reunirá sus marcas eufy, soundcore y SOLIX: qué pasará con sus productos

    Operación primavera: cómo pedirle a la IA que te ayude a organizar el cambio de estación

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores
    Cultura y entretención

    “Cedieron al terror y a los militantes”: cómo la exclusión de Ariana Harwicz de festival español divide a los escritores

    Película de 31 Minutos logra nominación al Emmy Internacional 2026

    El grupo Ráfaga cumple 30 años: “Haber subsistido entre cosas como el reggaetón y el trap ya es un montón”

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU
    Mundo

    Milei reivindica la soberanía argentina de las Malvinas y critica la falta de autoridad la ONU

    Gobierno de Lula y la “sorpresa” ante declaración de países del Escudo de las Américas contra grupos criminales de Brasil

    Marco Rubio dice que EE.UU. invitó a Putin a la cumbre del G20 en Miami

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul
    Paula

    Ensalada de espinaca con tocino y queso azul

    Berlín: cuando David Bowie quiso perderse

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes