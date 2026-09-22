Presidente Kast refuerza la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes en su debut ante la ONU
Durante su intervención en la Asamblea General de la ONU, el Presidente José Antonio Kast subrayó la soberanía de Chile sobre el estrecho de Magallanes.
“Chile está de vuelta”, fue parte del mensaje que reiteró el mandatario durante su primera alocución, que duró cerca de 18 minutos.
Kast, además, realizó un llamado a la inversión extranjera, junto con plantear críticas a la ONU.
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