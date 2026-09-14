Las razones de la tasa de desempleo más alta en cinco años

A partir del conocimiento de las últimas cifras de desempleo en Chile para el trimestre mayo-julio de 2026 -un 9,5%, la nueva cifra más alta de los últimos cinco años, y un 10,3% en las mujeres- en A Bordo quisimos analizar cómo viene el panorama para quienes están sin empleo en esta segunda mitad del año.

Estas estadísticas: ¿son una sorpresa o la manifestación de un problema que ya se ha tornado estructural en el mercado chileno?

Para conversar sobre el tema, Polo Ramírez entrevistó esta semana a Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello y quien fue miembro de la Mesa de Reactivación Laboral, y a Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN de la Universidad de Chile.