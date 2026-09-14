Las razones de la tasa de desempleo más alta en cinco años
Polo Ramírez conversa esta semana con los economistas Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello y quien fue miembro de la Mesa de Reactivación Laboral, y con Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN de la Universidad de Chile, sobre los acontecimientos que han agravado la crisis laboral en el país.
A partir del conocimiento de las últimas cifras de desempleo en Chile para el trimestre mayo-julio de 2026 -un 9,5%, la nueva cifra más alta de los últimos cinco años, y un 10,3% en las mujeres- en A Bordo quisimos analizar cómo viene el panorama para quienes están sin empleo en esta segunda mitad del año.
Estas estadísticas: ¿son una sorpresa o la manifestación de un problema que ya se ha tornado estructural en el mercado chileno?
Para conversar sobre el tema, Polo Ramírez entrevistó esta semana a Benjamín Villena, investigador del Instituto de Políticas Económicas de la Universidad Andrés Bello y quien fue miembro de la Mesa de Reactivación Laboral, y a Jorge Berríos, director académico del Diplomado en Finanzas de Unegocios FEN de la Universidad de Chile.
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