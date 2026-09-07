¿Será la influenza la próxima gran pandemia global?

La influenza A -esa que nos obliga a vacunarnos anualmente y que causa estragos en invierno- es mucho más que una gripe molesta: se estima que causa entre 290 mil y 650 mil muertes respiratorias al año en todo el planeta. Además, según la Organización Mundial de la Salud, es considerada una de las candidatas más potentes a protagonizar la próxima pandemia global, lo que obliga a los investigadores no sólo a vigilar a los humanos, sino también a los animales que nos rodean.

¿Qué sabemos sobre este virus y cuánto nos falta por descubrir? De eso trata este nuevo en capítulo de Mentes en movimiento, que tiene como invitada a la doctora Claudia Saavedra, microbióloga e investigadora del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello.