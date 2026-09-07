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    Salud mental, seguridad y economía: los temas que más preocupan a los jóvenes según estudio UNAB

    La Encuesta de Bienestar de la Juventud 2026, realizada por el Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Andrés Bello entre jóvenes de Argentina, Brasil, Chile, México y Perú, muestra altas cifras de percepción de inseguridad a nivel regional. En materia de salud mental, en tanto, el 55% de los encuestados chilenos quisiera tener más apoyo emocional y mental.

    Magdalena AndradePor 
    Magdalena Andrade

    El 53% de los jóvenes chilenos se siente “muy feliz” con su vida, según los resultados de la Encuesta de Bienestar de la Juventud 2025: un estudio realizado por Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Andrés Bello que midió la percepción de bienestar, seguridad, economía, equilibrio emocional, participación cívica y convivencia digital entre 2.416 personas de 15 a 24 años en Chile Perú, Argentina, Brasil y México.

    Sin embargo, es el área de la salud mental la que tiene los resultados más críticos: un 55% de los encuestados quisiera tener más apoyo emocional y mental, y cuatro de cada diez cree que su vida es “muy estresante”; una demanda que también atraviesa al resto de los países latinoamericanos, pero que en Chile resuena aún más, ya que el suicidio y las autolesiones son la segunda causa de muerte entre adolescentes, con 6,87 casos por cada 100 mil habitantes.

    Es por eso que los investigadores UNAB a cargo de la encuesta, encabezados por el doctor en Psicología Andrés Mendiburo, hablan de este ítem como la “gran urgencia” que arrojan las cifras. “Que una persona joven te diga que su vida es muy estresante da un poco de angustia, porque uno esperaría que no fuera así”, dice Mendiburo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello.

    Otro punto inquietante es el sentimiento de inseguridad que manifiestan los entrevistados, que denota además una importante brecha de género: a nivel latinoamericano, un 42% de los hombres declara sentirse seguro al caminar de noche, versus un 24% de las mujeres. En Chile, en tanto, el 33,8% de las jóvenes chilenas declara sentir temor de caminar solas: el peor indicador a nivel nacional en materia de igualdad de género.

    Las principales amenazas identificadas por los jóvenes chilenos son los crímenes violentos en sus comunidades (61%), el acoso o la violencia sexual (55%), la seguridad vial (44%) y la presencia de carteles de drogas (34%).

    A la hora de hablar sobre las oportunidades, Chile se posiciona en el primer lugar entre los cinco países incluidos en la medición, con un mayor nivel de adhesión a aseveraciones como “Encontraré el trabajo que gusta” (67% de Chile versus 57% de promedio de los cinco países) o “Ganaré el dinero que quiero” (59% de Chile versus 52% de promedio regional). Además, el 62% cree que su nivel de vida será mejor que el de sus padres. Las cifras, sin embargo, contrastan con el actual 22,3% de desempleo juvenil y con la visión de ellos mismos frente al desempeño económico nacional: sólo un 30% cree que la economía está funcionando bien.

    En materia política, la participación formal genera menos interés que hace algunos años, con sólo un 29% declara tener un alto interés por la política. Sin embargo, el respaldo a la democracia sigue siendo mayoritario: un 63% sostiene que es preferible a cualquier otra forma de gobierno.

    La investigación también identificó preocupación por el clima de convivencia digital. Siete de cada diez jóvenes consideran que los discursos de odio y las agresiones verbales en redes sociales generan daño y deterioran la convivencia, aunque muchos reconocen que prefieren no intervenir cuando presencian estas situaciones.

    Chile a nivel global

    “El estudio muestra que existe una distancia entre las características estructurales del país y la evaluación que hacen los jóvenes. Esta distancia se manifiesta sobre todo en la mayor necesidad de apoyo en salud mental, las diferencias de género respecto a seguridad percibida y la desafección hacia la participación política tradicional”, dice Andrés Mendiburo.

    Una idea que se confirma a partir de un segundo estudio dirigido por el investigador, que analizó una serie de datos estructurales de 36 países -en educación, salud, seguridad, oportunidades económicas, participación ciudadana, igualdad de género y tecnologías de la comunicaciones- para desarrollar un Índice Global de Bienestar de la Juventud 2026.

    En esta medición, Chile se ubica como el país mejor posicionado de la región y octavo a nivel mundial, con resultados destacados en las áreas de educación y acceso a las tecnologías. Sin embargo, hay otras cifras que alertan: en salud mental estamos en el lugar 18 de 36, al igual que igualdad de género.

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