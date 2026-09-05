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    Así fue la detención de un hombre acusado de amenazar al ministro Quiroz por redes sociales

    El sujeto fue detenido el jueves por la PDI y fue formalizado este sábado por el delito de amenazas contra el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Francisco Mauricio Rojas Collío, de 44 años, fue detenido en Cunco, región de La Araucanía, luego de publicar en redes sociales una imagen intervenida del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, junto al exsenador Jaime Guzmán, representados con una lesión de bala en la frente.

    El tribunal decretó para el imputado las medidas cautelares de firma mensual y prohibición de acercarse a la víctima, y se fijó un plazo de investigación de dos meses.

    Más sobre:ActualidadNacionalMinistro QuirozAmenazas

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