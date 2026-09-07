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    Analizamos los resultados de la Encuesta de Bienestar de la Juventud 2025

    Polo Ramírez conversa esta semana con Andrés Mendiburo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello, y con el psiquiatra Jesús Ibáñez, subdirector médico de Redgesam, sobre los resultados de este estudio realizado por UNAB en jóvenes entre 15 y 24 años de Chile, Argentina, Brasil, México y Perú. 

    Por 
    La Tercera

    Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Bienestar de la Juventud 2025: un instrumento creado por el Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Andrés Bello que midió la percepción de bienestar, seguridad, economía, equilibrio emocional, participación cívica y convivencia digital entre 2.416 personas de 15 a 24 años en Chile, Perú, Argentina, Brasil y México.

    Entre las cifras más llamativas está el que un 39% de los consultados en Chile describen su vida como muy estresante, y un 53% manifiesta que le gustaría contar con más apoyo mental y emocional. Por otro lado, el 67% de los jóvenes chilenos cree que logrará tener el trabajo que desea. Sin embargo, sólo un 30% considera que la economía del país funciona bien actualmente.

    En materia de seguridad, un 33% de los jóvenes chilenos afirma sentirse seguro al caminar solo de noche en la ciudad donde vive. Mientras el 44% de los hombres declara sentirse seguro ante esta situación, el porcentaje baja a 23% entre las mujeres.

    Para analizar estos resultados y tomarle el pulso a la nueva generación, en esta edición de A Bordo estuvieron Andrés Mendiburo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello -y director del equipo de investigación que realizó el estudio-, y el psiquiatra Jesús Ibáñez, subdirector médico de Redgesam.

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