Analizamos los resultados de la Encuesta de Bienestar de la Juventud 2025

Hace algunos días se dieron a conocer los resultados de la Encuesta de Bienestar de la Juventud 2025: un instrumento creado por el Centro de Estudios de la Juventud de la Universidad Andrés Bello que midió la percepción de bienestar, seguridad, economía, equilibrio emocional, participación cívica y convivencia digital entre 2.416 personas de 15 a 24 años en Chile, Perú, Argentina, Brasil y México.

Entre las cifras más llamativas está el que un 39% de los consultados en Chile describen su vida como muy estresante, y un 53% manifiesta que le gustaría contar con más apoyo mental y emocional. Por otro lado, el 67% de los jóvenes chilenos cree que logrará tener el trabajo que desea. Sin embargo, sólo un 30% considera que la economía del país funciona bien actualmente.

En materia de seguridad, un 33% de los jóvenes chilenos afirma sentirse seguro al caminar solo de noche en la ciudad donde vive. Mientras el 44% de los hombres declara sentirse seguro ante esta situación, el porcentaje baja a 23% entre las mujeres.

Para analizar estos resultados y tomarle el pulso a la nueva generación, en esta edición de A Bordo estuvieron Andrés Mendiburo, investigador de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Andrés Bello -y director del equipo de investigación que realizó el estudio-, y el psiquiatra Jesús Ibáñez, subdirector médico de Redgesam.