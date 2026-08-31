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    La guardiana de la oscuridad de los cielos chilenos

    En este nuevo capítulo de Mentes en movimiento, Francisco Aravena conversa con Isabelle Gavignaud, académica del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello, quien realiza una importante labor para generar conciencia sobre los problemas que la contaminación lumínica causa a la observación astronómica.

    Por 
    La Tercera

    En 2030, Chile concentrará cerca del 70% de la capacidad astronómica mundial instalada. Que nuestros cielos sean un privilegio para los astrónomos de todo el mundo depende de una característica muy simple, pero muy compleja al mismo tiempo: la oscuridad de las noches del norte del país.

    Una oscuridad que el año pasado se vio amenazada por el anuncio de INNA, un proyecto de hidrógeno verde que sería emplazado en la Región de Antofagasta y que preocupó a la comunidad astronómica porque ponía en riesgo el funcionamiento del Observatorio Paranal.

    Una de las científicas que se opuso con fuerza a INNA y que realiza una importante labor para generar conciencia sobre el cuidado del cielo es la invitada al tercer capítulo de Mentes en movimiento: Isabelle Gavignaud, astrofísica, doctora en Ciencias Exactas mención Astrofísica de la Universidad Paul Sabatier de Toulouse, Francia, y hoy académica del Instituto de Astrofísica de la Universidad Andrés Bello.

    Te invitamos a ver su entrevista en el siguiente video.

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