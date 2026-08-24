SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    LT Board

    Revisamos los principales puntos de la polémica Reforma de Seguridad

    Polo Ramírez conversa esta semana con Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, y con Alejandro Olivares, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, sobre el paquete de proyectos anunciados por el gobierno en el marco de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.

    Por 
    La Tercera

    En medio de una serie de críticas a la reforma constitucional propuesta la semana pasada por el gobierno en el marco de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en la última edición de A Bordo analizamos algunas de ellas junto a Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, y a Alejandro Olivares, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

    La ACOT fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast el pasado 5 de agosto en cadena nacional, y reúne más de 30 iniciativas: 19 proyectos que ya están en tramitación, más 9 nuevos y una reforma constitucional.

    Más sobre:LT BoardA BordoPolíticas Públicas BoardACOTreforma de seguridadbranded-ltboard
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete
    Imagen boletín

    Suscríbete a nuestro newsletter semanal, con los temas que marcan la pauta del país

    Lo Último

    Sócrates y Confucio: las lecciones de dos filósofos para hacer buenas preguntas en la era de la IA

    Exención de contribuciones a mayores de 65 años: cinco preguntas esenciales para entender la polémica medida

    FONDECYT: La base de la pirámide científica nacional

    La nueva especie de pulpo que reescribe la historia de nuestro mar

    ¿Logrará terminar su mandato? El futuro de Perú con Keiko Fujimori como Presidenta

    Revive el primer capítulo de Mentes en movimiento: ¿cuánto nos falta saber sobre el cerebro humano?

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    LO MÁS LEÍDO

    1.
    Sócrates y Confucio: las lecciones de dos filósofos para hacer buenas preguntas en la era de la IA

    Sócrates y Confucio: las lecciones de dos filósofos para hacer buenas preguntas en la era de la IA

    2.
    Exención de contribuciones a mayores de 65 años: cinco preguntas esenciales para entender la polémica medida

    Exención de contribuciones a mayores de 65 años: cinco preguntas esenciales para entender la polémica medida

    3.
    FONDECYT: La base de la pirámide científica nacional

    FONDECYT: La base de la pirámide científica nacional

    4.
    La nueva especie de pulpo que reescribe la historia de nuestro mar

    La nueva especie de pulpo que reescribe la historia de nuestro mar

    VIDEOS

    El íntimo momento de Rosalía y Mon Laferte en el confesionario del LUX Tour en México

    El íntimo momento de Rosalía y Mon Laferte en el confesionario del LUX Tour en México

    ¿Cómo estar preparados en caso de un eventual terremoto en Chile?

    ¿Cómo estar preparados en caso de un eventual terremoto en Chile?

    La reaparición pública de Jorge González en show de Gustavo Santaolalla

    La reaparición pública de Jorge González en show de Gustavo Santaolalla

    Perrito interrumpió frecuencia de trenes de la línea 4 del Metro: fue rescatado y está a salvo

    Perrito interrumpió frecuencia de trenes de la línea 4 del Metro: fue rescatado y está a salvo

    Servicios

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Anuncian próximo Subsidio de Arriendo para personas mayores o con discapacidad: ¿Cuándo postular?

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 25 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas
    Chile

    Trump afirma que el paso de Ormuz está libre de minas y advierte a Irán de ataques si vuelve a colocarlas

    Suprema define que juicio por Democracia Viva se realice en Antofagasta

    Squella se abre a ajustes a reforma de seguridad y apunta al estado de excepción: “Le falta mucho todavía por desarrollar”

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump
    Negocios

    Canadá impone aranceles de hasta 50% a unos 700 productos de EE.UU. y responde “dólar por dólar” a Trump

    “Ya está gastado”: la mitad de los trabajadores tendría dificultades para equilibrar sus finanzas sin aguinaldo del 18

    Tribunal ambiental rechaza recurso de Codelco y confirma multa de $1.500 millones por fundición Potrerillos

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento
    Tendencias

    A qué hora comienza la lluvia hoy en la Región Metropolitana y qué esperar del evento

    Hasta 35 grados: qué regiones tendrán tres días de calor en pleno invierno

    Por qué los taxistas rara vez mueren de Alzheimer, según un estudio

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto
    El Deportivo

    ¿Lucha de ídolos de Colo Colo?: el gesto de desagrado de Arturo Vidal cuando le mencionan a Marcelo Barticciotto

    US$ 35 millones en traspasos, 12 títulos y una deuda internacional: zoom a los 16 años de José María Buljubasich en la UC

    Manuel Pellegrini insiste por más refuerzos en el Betis y ya tiene a su fichaje predilecto para completar el plantel

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial
    Tecnología

    Debuta el chip M6: Apple renueva sus Mac mini y Mac Studio con foco en inteligencia artificial

    Marvel’s Wolverine: el brutal y violento regreso de Logan a los videojuegos

    Review de Marvel Tokon: Fighting Souls: un juego de pelea por equipos innovador y para todos

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video
    Cultura y entretención

    Rosalía invita a Mon Laferte a su confesionario: mira aquí el video

    Congreso celebra su cumpleaños con nuevo single y agota entradas para su concierto en Santiago

    “Soy meme, adoré”: la historia real del arresto de Moria Casán en Paraguay que recrea Netflix

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes
    Mundo

    Cancillería argentina “reafirma su compromiso con la relación bilateral con Chile” tras declaraciones sobre soberanía del Estrecho de Magallanes

    Cancelación de evento para niños negros en una piscina pública en Berlín desata debate nacional en Alemania

    Trump asegura que Irán no está pagando a “grandes sectores” de su Ejército y les acusa de matar a su población

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile
    Paula

    Valientes con Maleta: una red para mujeres migrantes en Chile

    Lo probamos y nos gustó: este secador de pelo es el nuevo rival de Dyson

    Las mujeres que sostienen los barrios