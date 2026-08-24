Revisamos los principales puntos de la polémica Reforma de Seguridad
Polo Ramírez conversa esta semana con Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, y con Alejandro Olivares, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, sobre el paquete de proyectos anunciados por el gobierno en el marco de su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo.
En medio de una serie de críticas a la reforma constitucional propuesta la semana pasada por el gobierno en el marco de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en la última edición de A Bordo analizamos algunas de ellas junto a Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, y a Alejandro Olivares, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.
La ACOT fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast el pasado 5 de agosto en cadena nacional, y reúne más de 30 iniciativas: 19 proyectos que ya están en tramitación, más 9 nuevos y una reforma constitucional.
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