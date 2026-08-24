Revisamos los principales puntos de la polémica Reforma de Seguridad

En medio de una serie de críticas a la reforma constitucional propuesta la semana pasada por el gobierno en el marco de su Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), en la última edición de A Bordo analizamos algunas de ellas junto a Pablo Urquízar, coordinador del Observatorio del Crimen Organizado y Terrorismo (OCRIT) de la Universidad Andrés Bello, y a Alejandro Olivares, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile.

La ACOT fue anunciada por el Presidente José Antonio Kast el pasado 5 de agosto en cadena nacional, y reúne más de 30 iniciativas: 19 proyectos que ya están en tramitación, más 9 nuevos y una reforma constitucional.