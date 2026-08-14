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    ¿Logrará terminar su mandato? El futuro de Perú con Keiko Fujimori como Presidenta

    Polo Ramírez conversa esta semana con los analistas políticos Roberto Munita, director de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello, y Gloria de la Fuente, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y actual académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, sobre los desafíos que tendrán los primeros meses de gobierno para la hija del expresidente peruano Alberto Fujimori. 

    Por 
    La Tercera
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    A quince días de la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú, ya ha debido enfrentar a una ola de protestas en varias regiones del país a raíz del alza de los combustibles.

    Ha sido un aterrizaje en el poder movido para una figura política que desde su juventud ha estado rodeada de críticas y polémicas, y que ahora se ha definido a sí misma como la encargada de devolver a Perú la estabilidad política perdida hace varios años.

    La gran pregunta que se hacen los analistas políticos es: ¿logrará terminar su período de gobierno? ¿Qué desafíos tendrá en su camino por lograr consensos?

    En este nuevo capítulo de A Bordo analizamos el presente y futuro de Perú con Keiko Fujimori, de la mano de Gloria de la Fuente, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y actual académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello.

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