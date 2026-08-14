¿Logrará terminar su mandato? El futuro de Perú con Keiko Fujimori como Presidenta

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A quince días de la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia de Perú, ya ha debido enfrentar a una ola de protestas en varias regiones del país a raíz del alza de los combustibles.

Ha sido un aterrizaje en el poder movido para una figura política que desde su juventud ha estado rodeada de críticas y polémicas, y que ahora se ha definido a sí misma como la encargada de devolver a Perú la estabilidad política perdida hace varios años.

La gran pregunta que se hacen los analistas políticos es: ¿logrará terminar su período de gobierno? ¿Qué desafíos tendrá en su camino por lograr consensos?

En este nuevo capítulo de A Bordo analizamos el presente y futuro de Perú con Keiko Fujimori, de la mano de Gloria de la Fuente, exsubsecretaria de Relaciones Exteriores y actual académica de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica, y Roberto Munita, director de la carrera de Administración Pública de la Universidad Andrés Bello.