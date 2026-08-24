¿Cómo estar preparados en caso de un eventual terremoto en Chile?
Pese a que los expertos son enfáticos en afirmar que no se puede predecir la ocurrencia de un sismo de gran magnitud, los últimos terremotos en Perú, Colombia, Venezuela, Japón e Indonesia -entre otros lugares- han puesto el acento en cómo las personas pueden estar preparadas ante la ocurrencia de uno de estos fenómenos telúricos en Chile. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el sudirector de Reducción del Riesgo de Desastres de Senapred, Felipe Riquelme, explicó los pasos que pueden tomar las personas antes, durante y después de un terremoto. Revisa en el video el detalle de sus recomendaciones.
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