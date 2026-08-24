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    Perrito interrumpió frecuencia de trenes de la línea 4 del Metro: fue rescatado y está a salvo

    El incidente provocó un retraso en el flujo de los vagones, por lo que pasajeros reclamaron a través de redes sociales.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La mañana de este lunes, el Metro pasó por un particular procedimiento en la línea 4: un perro en las vías del tren interrumpió el servicio cerca de las 6:00 de la maña.

    Afortunadamente, personal de seguridad logró cumplir con el procedimiento y rescatar al perro, normalizando además la frecuencia del servicio.

    Actualmente, el curioso pasajero se encuentra en estación Vicente Valdés, esperando encontrar a su dueño o un hogar que pueda recibirlo.

    Más sobre:ActualidadNacionalLínea 4Metro de SantiagoPerrito

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