Perrito interrumpió frecuencia de trenes de la línea 4 del Metro: fue rescatado y está a salvo

La mañana de este lunes, el Metro pasó por un particular procedimiento en la línea 4: un perro en las vías del tren interrumpió el servicio cerca de las 6:00 de la maña.

Afortunadamente, personal de seguridad logró cumplir con el procedimiento y rescatar al perro, normalizando además la frecuencia del servicio.

Actualmente, el curioso pasajero se encuentra en estación Vicente Valdés, esperando encontrar a su dueño o un hogar que pueda recibirlo.