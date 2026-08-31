De la cercanía ideológica al impasse por Magallanes: zoom al vínculo Kast-Milei previo a Foro Madrid
El jueves aterrizará en Chile el presidente trasandino, Javier Milei, para participar en el foro de la derecha conservadora junto al Presidente José Antonio Kast. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el analista internacional y director de Contenidos del Instituto Res Publica, Álvaro Iriarte, ahondó en los elementos que acercan a ambos jefes de Estado y cómo su reunión se ve marcada por la controversia del general argentino que puso en duda la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes. Revisa en el video el análisis completo.
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