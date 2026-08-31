Desde la Redacción: entrevista al diputado Stephan Schubert y a la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael
En el programa de streaming de La Tercera el diputado republicano Stephan Schubert, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, anticipó la realización de una sesión secreta de la instancia el martes con el canciller Francisco Pérez Mackenna a propósito del impasse diplomático con Argentina sobre el Estrecho de Magallanes, por los aranceles impuestos por Estados Unidos y por los coletazos que ha tenido el cable chino. En este capítulo, además, la subsecretaria de la Mujer, Marcia Raphael (RN), detalló el proyecto Cautelares Reforzadas, que busca proteger a las mujeres víctimas de agresión, y dijo que incluiría el poder instalar tobilleras electrónicas a victimarios que aún no estén formalizados.
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