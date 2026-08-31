Gobierno presenta agenda nacional para fortalecer el sistema de protección de la niñez

Pasado el mediodía de este lunes el Presidente José Antonio Kast, junto con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, presentó la Agenda Nacional para el Fortalecimiento del Sistema de Protección Integral de la Niñez.

La iniciativa busca fortalecer la capacidad del Estado para prevenir vulneraciones, apoyar a tiempo a las familias y mejorar la protección de los niños y adolescentes que hoy requieren atención especializada.

Y es que según detalló el gobierno “la demanda de las Oficinas Locales de la Niñez aumentó 42% en un año, con 187.449 niños atendidos y 5.788 en espera. En protección especializada, cerca de 5.000 niños viven en residencias, incluidos 599 menores de cuatro años, mientras 1.729 esperan atención de psiquiatría infantil y adolescente”.

Es por eso que esta agenda, de acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, se compromete a “entregar herramientas basadas en evidencia a padres, madres y cuidadores. Comenzará con 2.700 familias, con capacidad instalada para llegar a 25.000 al final del gobierno”. Asimismo, buscará que los niños menores de cuatro años que viven en residencias puedan crecer en familias de acogida.

También, se enviará un proyecto de ley para trasladar el programa “Senda Previene” al Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ampliar su acción a adicciones no relacionadas con sustancias, “como la ludopatía”.

Con ello, a modo de prevención, se desarrollará una estrategia interministerial a través del “Programa Lazos” para atender a niños y adolescentes de 10 a 17 años en riesgo de involucrarse en actividades delictuales.

Por otro lado, en septiembre se presentará un proyecto para “reforzar la seguridad en residencias amenazadas por estas redes, mediante controles de acceso, vigilancia, patrullajes y protección de víctimas y denunciantes”.

Otro de los focos de la agenda será el cuidado de la salud mental y física de los niños. “Se coordinará con el Ministerio de Salud la atención de las listas de espera físicas y de salud mental de niños residentes, incluyendo los 1.729 que esperan psiquiatría infantil y adolescente”, señalaron.