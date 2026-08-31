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    ¿Lo viste?: tormenta eléctrica ilumina el cielo de Santiago y deja increíbles registros

    A través de redes sociales, usuarios han compartido registros desde sus ventanas de la impactante tormenta eléctrica.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A pesar de que durante la mañana de este domingo Santiago lució un sol radiante, las condiciones cambiaron drásticamente en horas de la tarde.

    Pasada las 19 horas de este domingo, el cielo oscureció por completo y dio paso para que comenzara el fenómeno meteorológico.

    Según el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), las tormentas eléctricas se mantendrán hasta la madrugada del lunes 31 de agosto.

    Más sobre:ActualidadNacionalTormenta eléctricaRayosTruenosRelámpagos

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