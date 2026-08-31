Mercado inmobiliario
SEÑOR DIRECTOR:
En el último tiempo hay vuelto a discutirse el Índice de Precios de Vivienda (IPV) del Banco Central y las crecientes barreras de acceso a la vivienda. La comparación entre precios e ingresos muestra una brecha que se amplía significativamente, pero ello entrega solo una parte de la explicación.
Aparte del IPV, deberíamos preguntarnos por qué los salarios han crecido a un ritmo considerablemente menor, pues Chile acumula más de una década de bajo crecimiento económico y, con ello, uno salarial más débil. Por tanto, parte del deterioro se debe al rendimiento de nuestra economía.
Pero la brecha no se explica solo por dos índices. Durante la década pasada, el shock migratorio y las bajas tasas de interés impulsaron la demanda, mientras la oferta de viviendas respondió a un ritmo menor. A ello se suman mayores costos, restricciones regulatorias y condiciones de financiamiento que han cambiado sustancialmente.
Con todo, deberíamos preguntarnos por qué el mercado inmobiliario no logra reactivarse y si alguna vez volverá a funcionar como antes, especialmente considerando que este es un problema que se repite en diversas latitudes.
Ignacio Aravena
Economista urbano LSE & Fundación P!ensa
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