¿Por qué Leonardo DiCaprio llamó a salvar a las ranitas pehuenches?

La ranita pehuenche se ha hecho famosa en todo el mundo de la mano de Leonardo DiCaprio, quien ha salido alzando la voz por su defensa. ¿Qué tiene de especial que ha logrado que uno de los actores más famosos de Hollywood se abandere por su sobrevivencia?

El futuro de este pequeño anfibio endémico chileno fue parte de la conversación del segundo capítulo de Mentes en movimiento, que tuvo como invitado a Claudio Azat, médico veterinario de la Universidad Austral de Chile y doctor en Medicina de la Conservación de la Universidad Andrés Bello y la Zoological Society of London. Actualmente es director del Instituto One Health de la Universidad Andrés Bello y académico de la Facultad de Ciencias de la Vida de la misma casa de estudios.

Desde 2010, Claudio Azat integra la conducción en Chile del Grupo de Especialistas de Anfibios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) y ha participado activamente en iniciativas nacionales e internacionales para la conservación de otros anfibios amenazados, como la ranita de Darwin, la única entre las más de 9.000 especies conocidas de anfibios en todo el mundo en la que es el macho quien incuba a las crías, dentro de su saco vocal.

La ranita de Darwin es un símbolo de la enorme biodiversidad que tiene de norte a sur el país. Por eso, en marzo pasado su nombre estuvo en boca de todos, cuando el recién asumido gobierno del Presidente Kast retiró de Contraloría un decreto ambiental que aprobaba un plan de protección para este anfibio.

Sin embargo, la normativa fue reingresada y el 19 de marzo pasado se aprobó bajo el nombre de Plan Recoge: una serie de 11 acciones concretas para proteger a esta especie.

Te invitamos a revivir el segundo capítulo de Mentes en movimiento en el siguiente video.