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    Trump publica video generado con IA destruyendo una isla iraní

    "La isla de Kharg está siendo reducida a añicos", escribió el presidente de los Estados Unidos en su red social Truth. La reanudación de las hostilidades entre ambas naciones se produjo tras varias semanas en las que la Washington ha doblado sus esfuerzos por castigar a Teherán y a sus socios comerciales con costosas sanciones económicas y alejándose de las opciones militares.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadTrumpGuerra de IránEmiratos Árabes

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