Los registros que deja la última despedida a Camilo Escalona en la sede del Partido Socialista

El cuerpo del exdirigente socialista fue trasladado a las 1:00 de la mañana desde la Clínica Indisa, donde fue homenajeado prosa familia y militantes más cercanos.

En el transcurso de la mañana, varias personas han participado en la instancia para despedirlo.

Luego, durante la tarde, se iniciará un recorrido a pie hasta el exCongreso, que comenzará en la sede del Partido Socialista y avanzará por París, Santa Rosa y Alameda. Posteriormente, la comitiva continuará por Morandé, Compañía y Bandera, para finalmente llegar a Catedral.

El funeral se realizará el domingo en el Cementerio Nacional.