Los registros que deja la última despedida a Camilo Escalona en la sede del Partido Socialista
Durante la mañana de este sábado, el exsenador, expresidente del Senado y exsecretario general y presidente del PS llegó a la sede para ser despedido en su velorio.
El cuerpo del exdirigente socialista fue trasladado a las 1:00 de la mañana desde la Clínica Indisa, donde fue homenajeado prosa familia y militantes más cercanos.
En el transcurso de la mañana, varias personas han participado en la instancia para despedirlo.
Luego, durante la tarde, se iniciará un recorrido a pie hasta el exCongreso, que comenzará en la sede del Partido Socialista y avanzará por París, Santa Rosa y Alameda. Posteriormente, la comitiva continuará por Morandé, Compañía y Bandera, para finalmente llegar a Catedral.
El funeral se realizará el domingo en el Cementerio Nacional.
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