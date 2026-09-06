Romería al Cementerio General: captan incidentes en Recoleta y Metro cierra estaciones
Durante la Romería que avanza al Cementerio General para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, encapuchados lanzaron piedras a Carabineros.
Los incidentes se han registrado principalmente en el sector de Recoleta con Artesanos y cerca del Metro Cerro Blanco.
Por este motivo, Metro De Santiago cerró 5 estaciones:
- Línea 2: Patronato, Cementerios y Cerro Blanco
- Línea 4: Los Presidentes y Quilín.
Sin embargo, la estación Patronato y Cerro Blanco volvieron a habilitarse, y el cierre de las estaciones de la línea 4 se debe a una emergencia médica.
Según informó Carabineros de manera preliminar, hay un total de 24 detenidos.
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