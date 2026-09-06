Romería al Cementerio General: captan incidentes en Recoleta y Metro cierra estaciones

Los incidentes se han registrado principalmente en el sector de Recoleta con Artesanos y cerca del Metro Cerro Blanco.

Por este motivo, Metro De Santiago cerró 5 estaciones:

Línea 2 : Patronato, Cementerios y Cerro Blanco

Línea 4: Los Presidentes y Quilín.

12:15 hrs. 🟢 Las estaciones Patronato y Cerro Blanco vuelven a prestar servicio. — Metro de Santiago (@metrodesantiago) September 6, 2026

Sin embargo, la estación Patronato y Cerro Blanco volvieron a habilitarse, y el cierre de las estaciones de la línea 4 se debe a una emergencia médica.

Según informó Carabineros de manera preliminar, hay un total de 24 detenidos.