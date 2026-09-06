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    Romería al Cementerio General: captan incidentes en Recoleta y Metro cierra estaciones

    Durante la Romería que avanza al Cementerio General para recordar a las víctimas de la dictadura de Augusto Pinochet, encapuchados lanzaron piedras a Carabineros.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Los incidentes se han registrado principalmente en el sector de Recoleta con Artesanos y cerca del Metro Cerro Blanco.

    Por este motivo, Metro De Santiago cerró 5 estaciones:

    • Línea 2: Patronato, Cementerios y Cerro Blanco
    • Línea 4: Los Presidentes y Quilín.

    Sin embargo, la estación Patronato y Cerro Blanco volvieron a habilitarse, y el cierre de las estaciones de la línea 4 se debe a una emergencia médica.

    Según informó Carabineros de manera preliminar, hay un total de 24 detenidos.

    Noticia en desarrollo

    Más sobre:ActualidadNacionalRecoletaRomería al Cementerio GeneralMetro de Santiago

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