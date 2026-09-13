Gobernador Claudio Orrego acusa operación política de Republicanos
Luego de que el Tricel rechazara destituirlo -y ya libre de sanciones en sede penal-, el gobernador de la Región Metropolitana acusa a republicanos de haber montado, a través de sus consejeros metropolitanos, una “infame” operación política para sacarlo de su cargo y de la política. “Si algunos creían que me iban a doblegar, lamento decirles que he salido fortalecido”, advierte.
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