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    Gobernador Claudio Orrego acusa operación política de Republicanos

    Luego de que el Tricel rechazara destituirlo -y ya libre de sanciones en sede penal-, el gobernador de la Región Metropolitana acusa a republicanos de haber montado, a través de sus consejeros metropolitanos, una “infame” operación política para sacarlo de su cargo y de la política. “Si algunos creían que me iban a doblegar, lamento decirles que he salido fortalecido”, advierte.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:Conversaciones LTClaudio OrregoRepublicanos

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