Del “bencinazo” al despacho de la megarreforma: Zoom a los primeros seis meses del gobierno de Kast
El viernes el gobierno del Presidente José Antonio Kast cumplió medio año en el poder. En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la decana de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez, Magdalena Browne, y el director de Administración Pública de la Universidad Autónoma de Chile, Eric Latorre, realizaron un balance de los principales hechos que han marcado, hasta ahora, el rumbo de la administración Kast: el despacho de la megarreforma, la ausencia de una coalición oficialista, el alza en el desempleo y la inflación, la matización de la reforma de seguridad o el temprano ajuste ministerial, entre otros.
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