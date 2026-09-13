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    Política

    Test Descifra-Gabinete de Kast: el balance a medio año

    Entre las caras más visibles del gabinete de Kast, el balance es heterogéneo. Según Descifra -la alianza estratégica entre Copesa y Artool-, mientras Quiroz enfrenta escepticismo en el desafío de equilibrar las arcas fiscales, la agenda de Arrau sufre un revés por la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional. Por otro lado, el flanco débil de Alvarado siguen siendo las vocerías y Poduje es el más estable.

    Por 
    Diego Quivira
    24 JUNIO 2026 PROYECTO DE RECONSTRUCCION NACIONAL, DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL. CONSTANZA CASTILLO, CLAUDIO ALVARADO Y JORGE QUIROZ. FOTO: DEDVI MISSENE Dedvi Missene

    Quiroz: escepticismo sobre avances

    Desde el episodio del “bencinazo” en marzo hasta la megarreforma, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, llega a los seis meses del gobierno como la figura más visible del gabinete. No obstante, se percibe escepticismo respecto de sus principales desafíos.

    A comienzos de septiembre, la publicación del Imacec de julio -que registró su mayor retroceso desde marzo de 2023- fue un balde de agua fría para Quiroz. En esa línea, el Test Descifra-Gabinete revela que la ciudadanía está disconforme con los avances en su principal desafío: que Chile vuelva a lograr el equilibrio fiscal.

    En junio, un 52% sostuvo que Quiroz no había avanzado en el desafío de equilibrar las arcas fiscales. En la última edición de la encuesta, aquella cifra aumentó a 61%; su punto más alto en cuatro meses. Esto, pese al leve repunte que registró en el ítem en agosto por la aprobación de la megarreforma.

    Sobre el respaldo de sus capacidades de cara a los desafíos de su cartera, Descifra anota que en septiembre alcanzan su punto más negativo en cuatro meses. Un 60% no respalda sus habilidades, mientras que un 33% sí lo hace.

    Por otro lado, en cuanto a su visibilidad en el ecosistema digital, en la última medición registró la menor cantidad de menciones en prensa y redes sociales de todo su tiempo en el cargo: 1,7 millones. De esas, Descifra analizó cuántas abordaban materias de su cartera -y no polémicas externas- y determinó que su control de agenda fue de 41,4%, el más bajo de sus meses en Hacienda.

    Agenda de Arrau tambalea

    Tras su llegada al Ministerio de Seguridad Pública, la visibilidad de Martín Arrau se disparó. En la última medición aportó a su control de agenda la Operación Cancerbero y la incautación masiva de drogas, pero sufrió un tropiezo con el polémico debate sobre la creación de un nuevo estado de excepción en el marco de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

    Respecto de su presencia en el ecosistema digital, en esta edición fue el segundo ministro con más menciones (1,3 millones), la cifra más alta desde su debut en Seguridad. Y aunque su control de agenda ha variado poco desde junio, ahora registró su punto más bajo en cuatro meses (50,8%).

    Por otro lado, en cuanto a sus avances en el principal desafío que le asigna la ciudadanía -el respaldo a las policías-, en la medición de este mes se registró un empate de 47% entre quienes afirman que ha avanzado y quienes creen que no.

    El respaldo de sus capacidades también disminuyó. Tras el cambio de gabinete, el 54% lo avalaba, mientras que un tercio de la muestra (33%) no lo hacía. En esta edición, el apoyo a sus habilidades anota su punto más bajo, con 42%, mientras que quienes no lo respaldan son casi la mitad de la muestra (48%).

    Alvarado y el desafío comunicacional

    Los primeros seis meses de Claudio Alvarado, biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), estuvieron marcados por su llegada al cargo que Mara Sedini dejó vacante y la tarea de normalizar las comunicaciones del Ejecutivo. Aunque es el ministro con mejor control de agenda, la ciudadanía no percibe avances en su principal desafío: comunicar de forma efectiva las decisiones del gobierno.

    En cuanto a su presencia en el ecosistema digital, en esta medición registró 652 mil menciones. Aunque su control de agenda disminuyó desde el test pasado (77,6%), este mes volvió a ser el ministro con la mejor cifra en este aspecto, con un 62%.

    Por otro lado, en su desafío de comunicar las decisiones del gobierno efectivamente, en esta medición un 57% de la ciudadanía cree que no ha avanzado, en tanto que casi un tercio (34%) cree que sí lo ha hecho. En este ítem, son sus peores resultados desde que se hizo cargo de las vocerías.

    El respaldo de sus capacidades mantiene su tendencia a la baja. Desde el 53% que sustentaba sus habilidades en junio, pasó a un 40% en esta medición. En cambio, quienes no respaldan sus capacidades ascendieron de 33% a 47% en el mismo periodo de tiempo.

    Poduje estable

    El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, llega a los seis meses del gobierno con baja exposición y consolidando un repunte en su control de agenda. Aunque retrocedieron su respaldo y la percepción sobre sus logros, fue en menor medida que otros miembros del gabinete.

    Tras ser uno de los ministros más mencionados en prensa y redes sociales en el debut del Ejecutivo, con 2,3 millones de citaciones, en el test más reciente solo registra 397 mil. De la mano de esta baja exposición, su control de agenda fue de 55,3%, su mejor desempeño en el indicador desde marzo.

    Para Camilo Feres, director ejecutivo de Descifra, la mayoría de los ministros medidos han ido “corrigiendo sus cifras a la baja”, en cuanto a su respaldo y percepción de avances. No obstante, agrega que Poduje es “el único que se desacopla de esa tendencia”, ya que muestra una cierta distancia del gobierno, sin desmarcarse de este.

    Sobre si ha avanzado en el principal desafío que le asigna la ciudadanía -la construcción de viviendas sociales y el desalojo de tomas-, este mes se registra un empate entre quienes perciben avances (47%) y quienes no (47%). En junio, en comparación, un 51% avaló sus logros y un 42% los negó.

    En cuanto al respaldo de sus capacidades, es el ministro mejor evaluado entre los cuatro más visibles. En esta edición del test, un 53% afirma que el urbanista cuenta con las habilidades para enfrentar los desafíos de su cartera, mientras que un 41% sostiene lo contrario. En junio, un 58% lo respaldó, mientras que un 37% no.

    Más sobre:EncuestaLT DomingoDescifraPolíticaQuirozArrauAlvaradoPodujeArtoolTest Descifra-Gabinete de Kast

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