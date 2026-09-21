Captan a turistas pisando flores para tomarse fotos en medio del Desierto Florido

Según consignó Austerra Society, todo ocurrió en la Ruta C-10, tramo que une Caleta Pajonales con Caleta Totoral, donde suelen aparecer los primeros florecimientos del sector, con especies como suspiros y nolanas.

Tras la difusión de las imágenes, desde Chile Travel abordaron el hecho y advirtieron sobre los daños que las conductas imprudentes de los visitantes pueden provocar en la flora nativa.

“Aunque las flores inviten a acercarse para conseguir esa postal, entrar sobre ellas puede dañar un ecosistema que tarda mucho tiempo en volver a florecer”, indicaron.