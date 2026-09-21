El Foro “Digitalizar para transformar”, realizado en Santiago por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reunió a expertos, autoridades y representantes del sector privado de la región para analizar el avance de la transformación digital y la necesidad de que América Latina y el Caribe construya una posición común frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial, y tenga más capacidad para incidir en las decisiones que marcarán su desarrollo.

Durante la apertura, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que ningún país de la región puede incidir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de la inteligencia artificial, y que una región coordinada puede compartir capacidades y negociar desde una posición más sólida. En esa línea, anunció que CAF duplicará durante los próximos cinco años el financiamiento destinado a proyectos de transformación digital, hasta superar los USD 12.000 millones, con foco en fortalecer capacidades públicas para el uso seguro de la IA, financiar infraestructura crítica como conectividad y centros de datos, y acompañar la transformación productiva de las mipymes.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo CAF.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Daniella Cicardini, senadora y Daniel Manouchehri, diputado. Ambos del Partido Socialista.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Felipe Ross, diputado Partido Republicano; Camila Merino, alcaldesa de Vitacura y Pablo Longueira, exministro de Economía.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo Fundación Encuentros del Futuro; Dario Paya, exembajador de Chile ante la OEA y Carl Meacham, jefe de Inteligencia Artificial Soberana y Desarrollo Comercial de Hydra Host.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Julissa Cruz, directora de Infraestructura Digital Sostenible de CAF; Carl Meacham, jefe de Inteligencia Artificial Soberana y Desarrollo Comercial de Hydra Host; Rojo Edwards, senador independiente; y Kenneth Pugh, especialista en políticas digitales y exsenador.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Kerim Lesina, vicepresidente y director de Asuntos Externos de Millicom; Marcio Gomes de Aguiar, director de Ventas Corporativas para América Latina de Nvidia; Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de CAF y Pablo Terrazas, jefe de gabinete presidencia ejecutiva CAF.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Foro Internacional Digitalizar para Transformar. Pablo Vasquez R.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Rojo Edwards, senador independiente; María Lucía Villalba Gómez, senadora de Colombia y Daniel Manouchehri, diputado del Partido Socialista. Javier TORRES

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Rogério Souza Mascarenhas, secretario de Gobierno Digital de Brasil. Javier TORRES

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Sigmund Freund, ministro de Administración Pública República Dominicana. Javier TORRES

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Sebastian Sichel, alcalde de Ñuñoa; Heidi Berner, economista; Julián Suarez, gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF y Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Dania Gonzalez, diputada de El Salvador; Martin Yeza, diputado de Argentina y, María Lucía Villalba Gómez, senadora de Colombia.

CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Javiera Araneda de la Sotta, directora ejecutiva de Startup-Chile. Javier TORRES