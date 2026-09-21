SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe

     
    Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo CAF. Pablo Vasquez R.

    El Foro “Digitalizar para transformar”, realizado en Santiago por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reunió a expertos, autoridades y representantes del sector privado de la región para analizar el avance de la transformación digital y la necesidad de que América Latina y el Caribe construya una posición común frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial, y tenga más capacidad para incidir en las decisiones que marcarán su desarrollo.

    Durante la apertura, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que ningún país de la región puede incidir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de la inteligencia artificial, y que una región coordinada puede compartir capacidades y negociar desde una posición más sólida. En esa línea, anunció que CAF duplicará durante los próximos cinco años el financiamiento destinado a proyectos de transformación digital, hasta superar los USD 12.000 millones, con foco en fortalecer capacidades públicas para el uso seguro de la IA, financiar infraestructura crítica como conectividad y centros de datos, y acompañar la transformación productiva de las mipymes.

    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Ximena Lincolao, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y, Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo CAF.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Daniella Cicardini, senadora y Daniel Manouchehri, diputado. Ambos del Partido Socialista.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Felipe Ross, diputado Partido Republicano; Camila Merino, alcaldesa de Vitacura y Pablo Longueira, exministro de Economía.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo Fundación Encuentros del Futuro; Dario Paya, exembajador de Chile ante la OEA y Carl Meacham, jefe de Inteligencia Artificial Soberana y Desarrollo Comercial de Hydra Host.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Julissa Cruz, directora de Infraestructura Digital Sostenible de CAF; Carl Meacham, jefe de Inteligencia Artificial Soberana y Desarrollo Comercial de Hydra Host; Rojo Edwards, senador independiente; y Kenneth Pugh, especialista en políticas digitales y exsenador.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Kerim Lesina, vicepresidente y director de Asuntos Externos de Millicom; Marcio Gomes de Aguiar, director de Ventas Corporativas para América Latina de Nvidia; Christian Asinelli, vicepresidente de Programación Estratégica de CAF y Pablo Terrazas, jefe de gabinete presidencia ejecutiva CAF.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Foro Internacional Digitalizar para Transformar. Pablo Vasquez R.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Rojo Edwards, senador independiente; María Lucía Villalba Gómez, senadora de Colombia y Daniel Manouchehri, diputado del Partido Socialista. Javier TORRES
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Rogério Souza Mascarenhas, secretario de Gobierno Digital de Brasil. Javier TORRES
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Sigmund Freund, ministro de Administración Pública República Dominicana. Javier TORRES
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Sebastian Sichel, alcalde de Ñuñoa; Heidi Berner, economista; Julián Suarez, gerente de Desarrollo Territorial Sostenible de CAF y Romina Garrido, subsecretaria de Telecomunicaciones.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Dania Gonzalez, diputada de El Salvador; Martin Yeza, diputado de Argentina y, María Lucía Villalba Gómez, senadora de Colombia.
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Javiera Araneda de la Sotta, directora ejecutiva de Startup-Chile. Javier TORRES
    CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe Panel Transformación digital para la modernización y eficiencia del Estado. Javier TORRES
    Más sobre:CAFSociales LT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

    Gobierno entrega pensiones de gracia a cuatro familiares de víctimas del caso Bruma

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes

    Qué es el Escudo de las Américas, iniciativa a la que adhirió el gobierno de José Antonio Kast

    Gobierno de Chile ratifica adhesión al Escudo de las Américas

    Comisión de Hacienda del Senado aprueba con unanimidad a Cecilia Cifuentes para integrar el Consejo Fiscal Autónomo

    Lo más leído

    1.
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola: $720 mil millones de inversión y 500 empleos para jóvenes

    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola: $720 mil millones de inversión y 500 empleos para jóvenes

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Soy publicista y esto es lo que está detrás de la polémica campaña de Sydney Sweeney

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    El cáncer metastásico de un niño de 3 años desapareció después de esta terapia experimental, según un informe

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000
    Tecnología

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Cómo acceder a un convenio de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario

    Cómo acceder a un convenio de la TGR para personas deudoras del Préstamo Solidario

    Bono de $30 mil por hijo: revisa si te corresponde el pago con el RUT

    Bono de $30 mil por hijo: revisa si te corresponde el pago con el RUT

    Gobierno entrega pensiones de gracia a cuatro familiares de víctimas del caso Bruma
    Chile

    Gobierno entrega pensiones de gracia a cuatro familiares de víctimas del caso Bruma

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Qué es el Escudo de las Américas, iniciativa a la que adhirió el gobierno de José Antonio Kast

    Comisión de Hacienda del Senado aprueba con unanimidad a Cecilia Cifuentes para integrar el Consejo Fiscal Autónomo
    Negocios

    Comisión de Hacienda del Senado aprueba con unanimidad a Cecilia Cifuentes para integrar el Consejo Fiscal Autónomo

    Bolsa de Santiago recorta ganancias y Wall Street cierra mixto tras discurso de Trump

    Presidente de la Central de Trabajadores dice que la “flexibilidad” laboral no debe descuidar la calidad del empleo

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos
    Tendencias

    Así se mueven los santiaguinos en bicicleta: cuánto duran sus viajes y cuáles son sus horarios favoritos

    Confirman qué provocó la muerte de la actriz Hayden Panettiere

    Apple inaugura Apple Music Hall en Londres: un recinto para conciertos con sonido espacial y transmisiones en vivo

    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas
    El Deportivo

    La experiencia pudo más que la ilusión: Las Leonas imponen su categoría y se quedan con el oro ante Las Diablas

    Se autofinanciaron y ganaron oro y plata: la esforzada historia del equipo chileno de eSports en los Juegos Suramericanos

    Medalla de plata para Chile: repasa la derrota de Las Diablas ante Argentina en la final del hockey césped femenino

    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina
    Tecnología

    Climatización con inteligencia artificial: cómo adaptar la temperatura del hogar a cada rutina

    Por qué los padres en China prefieren relojes inteligentes antes que celulares para sus hijos

    Un televisor con Roku TV por menos de $200.000

    Gladys González: “Situar a la vejez y la enfermedad como ejercicio de escritura es una forma de resistencia emotiva”
    Cultura y entretención

    Gladys González: “Situar a la vejez y la enfermedad como ejercicio de escritura es una forma de resistencia emotiva”

    Festival Neutral y las claves de su regreso tras ocho años: “La escena independiente nacional está súper prendida”

    Concierto de Ronnie Wood en Chile se mueve al Teatro Caupolicán

    Forbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas
    Mundo

    Forbidden Stories: La investigación sobre la red mundial tejida por EE.UU. para organizar expulsiones masivas

    Trump afirma que ha mantenido una reunión “muy buena” con la delegación iraní en Nueva York

    Aseguran que Xi Jinping presionaría a Trump para que detenga la venta de armas a Taiwán en virtud del acuerdo de 1982

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes
    Paula

    Hablemos de amor: lo que escondía la foto de mi abuela Mercedes

    IA con mirada de mujer

    50 Genias del Año abre sus postulaciones: ¿a quién reconocerías?