CAF impulsa el diálogo sobre transformación digital en América Latina y el Caribe

El Foro “Digitalizar para transformar”, realizado en Santiago por CAF-banco de desarrollo de América Latina y el Caribe, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, reunió a expertos, autoridades y representantes del sector privado de la región para analizar el avance de la transformación digital y la necesidad de que América Latina y el Caribe construya una posición común frente a los cambios que plantea la inteligencia artificial, y tenga más capacidad para incidir en las decisiones que marcarán su desarrollo.
Durante la apertura, el presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, afirmó que ningún país de la región puede incidir por sí solo en las reglas que definirán el futuro de la inteligencia artificial, y que una región coordinada puede compartir capacidades y negociar desde una posición más sólida. En esa línea, anunció que CAF duplicará durante los próximos cinco años el financiamiento destinado a proyectos de transformación digital, hasta superar los USD 12.000 millones, con foco en fortalecer capacidades públicas para el uso seguro de la IA, financiar infraestructura crítica como conectividad y centros de datos, y acompañar la transformación productiva de las mipymes.
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