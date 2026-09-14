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    Sociales

    BancoEstado conmemora 171 años de existencia y proyecta sus desafíos del futuro

    BancoEstado cumplió 171 años de historia, y lo hizo realizando diversas actividades institucionales junto a trabajadores, clientes e históricos ejecutivos.

     
    Arturo Tagle, expresidente 2018-2020; Enrique Marshall, expresidente 2017-2018; Jessica López, expresidenta 2022-2023; Jaime Estévez, expresidente 2000-2005; Mario Farren, presidente de BancoEstado; Guillermo Larraín, expresidente 2015; Javier Etcheberry, expresidente 2005-2006; Ricardo de Tezanos Pinto, expresidente 2021-2022 y José Luis Mardones, expresidente 2006-2010. Pablo Bigorra

    Uno de los hitos fue el encuentro que sostuvo su Comité Ejecutivo con expresidentes, exvicepresidentes, exgerentes generales y exfiscales. El objetivo fue reconocer el aporte de quienes han contribuido a consolidar el desarrollo del banco, generando un espacio de reflexión sobre los desafíos que enfrenta la entidad en una industria en constante transformación.

    Adicionalmente, una veintena de representantes de gremios MiPymes acudió al banco a entregar sus saludos, en un encuentro que reforzó el compromiso de acompañamiento y trabajo en conjunto con el sector productivo de Chile.

    BancoEstado conmemora 171 años Juan Foxley, exvicepresidente 2017-2018; Enrique Marshall, exvicepresidente 2015-2017; Jessica López, exvicepresidenta 2008-2010; Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado; Verónica Kunze, exvicepresidenta 2023-2026; Roberto Palumbo, exvicepresidente 2010-2014 y Guillermo Larrain, exvicepresidente 2014-2015. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Óscar González; exgerente general Ejecutivo 2022-2026; Jessica López, exgerenta general Ejecutiva 2014-2018, Juan Cooper, exgerente general Ejecutivo 2018-2022; Andrea Silva, gerenta general Ejecutiva de BancoEstado; y José Manuel Mena, exgerente general Ejecutivo de BancoEstado 1995-2007 y actual presidente de la ABIF. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Camilo Vio, gerente Planificación y Control de Gestión de BancoEstado; María Dolores Lasen, consejera de BancoEstado; y Enrique Guzmán, consejero de BancoEstado. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Andrés Medina, exfiscal 2010-2014; Isabel Margarita Cabello, exfiscal 2018-2022 y Álvaro Larraín, fiscal BancoEstado. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Verónica Pinilla, gerenta de Asuntos Públicos y Sostenibilidad de BancoEstado; Juan Cooper, exgerente general Ejecutivo 2018-2022; Andrea Silva, gerenta general Ejecutiva de BancoEstado y Mario Farren, presidente de BancoEstado. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Patricio Subiabre, gerente División Operaciones y Tecnología BancoEstado; Arturo Tagle, expresidente 2018-2020; Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado; Óscar González, exgerente general Ejecutivo de BancoEstado 2022-2026 y Aubrey Robinson, gerente corporativo de Riesgos BancoEstado. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Juan Araya, presidente CNDC; Emilio Vélez, gerente MiPyme BancoEstado y Orlando Contreras, presidente MUCECH
    BancoEstado conmemora 171 años Jorge Welch, director ASECH; Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado y Emilio Velez, gerente MiPyme BancoEstado.
    BancoEstado conmemora 171 años Arturo Tagle, expresidente 2018-2020; Enrique Marshall, expresidente 2017-2018; Jessica López, expresidenta 2022-2023; Jaime Estévez, expresidente 2000-2005; Mario Farren, presidente de BancoEstado; Guillermo Larraín, expresidente 2015; Javier Etcheberry, expresidente 2005-2006; Ricardo de Tezanos Pinto, expresidente 2021-2022 y José Luis Mardones, expresidente 2006-2010. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Guillermo Prieto, presidente Achiga; Álvaro Larraín, fiscal de BancoEstado; y Eduardo Regonesi, gerente general Achiga.
    BancoEstado conmemora 171 años Guillermo Larraín, expresidente BancoEstado 2015; Mario Farren, presidente de BancoEstado; y Carlos Maldonado, consejero de BancoEstado. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Jorge Welch, director ASECH; David Singh, secretario ejecutivo CONAPYME; Mario Farren, presidente BancoEstado; Hector Sandoval, presidente Conatacoch y Soledad Ovando, gerenta general de Créditos de BancoEstado.
    BancoEstado conmemora 171 años Paulina Yazigi, vicepresidenta de BancoEstado; Mario Farren, presidente de BancoEstado; Andrea Silva, gerenta general Ejecutiva de BancoEstado; y Álvaro Larraín, fiscal de BancoEstado. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años El 1 de septiembre el banco recibió el tradicional saludo del Orfeón de Carabineros, el cual hizo cantar a todos los presentes gracias a su repertorio de grandes éxitos. Pablo Bigorra
    BancoEstado conmemora 171 años Durante el encuentro, BancoEstado y los gremios MiPymes estrecharon los vínculos institucionales que mantienen, el cual contribuye con el desarrollo del país y sus habitantes.
    Más sobre:BancoEstadoSociales LT

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