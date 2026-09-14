Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola: $720 mil millones de inversión y 500 empleos para jóvenes

Con la asistencia de más de 650 personas, el Presidente José Antonio Kast encabezó dos importantes anuncios de Coca-Cola en Chile, más de $720 mil millones de inversión al 2030 y 500 oportunidades laborales para jóvenes, a través de una nueva etapa de los Bootcamps Gastronómicos, iniciativa impulsada junto a Fundación Gastronomía Social.
El Mandatario recorrió la moderna planta embotelladora de Coca-Cola Andina en Renca junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler; el alcalde de Renca, Claudio Castro, y representantes de Coca-Cola Chile, Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor. Allí conoció de primera fuente su tecnología y procesos, y compartió con trabajadores de esta moderna operación.
La jornada reunió además a jóvenes, restaurantes, líderes empresariales y aliados de la compañía. Durante la ceremonia, Kast destacó la inversión como una “señal de confianza en Chile”, mientras que Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile, señaló que “estos anuncios hablan de trabajo y de nuevas oportunidades”.
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