Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola: $720 mil millones de inversión y 500 empleos para jóvenes

Más de 650 personas participaron en la actividad donde Coca-Cola Chile anunció nuevas inversiones y oportunidades de empleo para el país.

Con la asistencia de más de 650 personas, el Presidente José Antonio Kast encabezó dos importantes anuncios de Coca-Cola en Chile, más de $720 mil millones de inversión al 2030 y 500 oportunidades laborales para jóvenes, a través de una nueva etapa de los Bootcamps Gastronómicos, iniciativa impulsada junto a Fundación Gastronomía Social.

El Mandatario recorrió la moderna planta embotelladora de Coca-Cola Andina en Renca junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler; el alcalde de Renca, Claudio Castro, y representantes de Coca-Cola Chile, Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor. Allí conoció de primera fuente su tecnología y procesos, y compartió con trabajadores de esta moderna operación.

La jornada reunió además a jóvenes, restaurantes, líderes empresariales y aliados de la compañía. Durante la ceremonia, Kast destacó la inversión como una “señal de confianza en Chile”, mientras que Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile, señaló que “estos anuncios hablan de trabajo y de nuevas oportunidades”.

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile y José Jaramillo, gerente general de Coca-Cola Embonor. Carolina Reyes Montero

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina; José Antonio Garcés, vicepresidente del directorio de Coca-Cola Andina; Paola Calorio, directora senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile y José Luis Solorzano, gerente general en Coca-Cola Andina Chile.

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Andrés Vicuña, presidente de Coca-Cola Embonor; Claudio Castro, alcalde de Renca y Cristián Hohlberg, gerente general Corporativo de Coca-Cola Embonor.

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola El Presidente José Antonio Kast, durante su intervención, destacó que el anuncio representa una señal de confianza en Chile y valoró el aporte de la compañía a la inversión, el empleo y la capacitación de los jóvenes.

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Ximena Rivillo, directora ejecutiva de Chile Valora; Cristián Pino, conductor de Radio La Metro; Karla Rubilar, directora de la Unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile; Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro; y Alex Tudor, conductor de Radio Duna. Carolina Reyes Montero

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Magdalena Díaz, directora ejecutiva de Icare; Gonzalo Mendez, director de Socios y Desarrollo Gremial en SOFOFA, Renata Cirano, jefa de proyectos en la Dirección de Sostenibilidad de SOFOFA, Maria Jose López, gerenta de Comunicaciones Externas Walmart; y Carlos Felipe Soto, encargado de Marketing del Comité Paralímpico de Chile.

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Cristian Valenzuela, director de Contenidos de la Presidencia; Valentina González, gerente senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile; y Bernardita Mazo, gerente senior de Comunicaciones & PR Mercado Libre.

Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Valentina Sanhueza, Pía Toro y Rocío Bride, todas alumnas de los Bootcamps Gastronómicos; Judith Marín, ministra de la Mujer y la Equidad de Género; y Karen Schuchhardt, subdirectora de Enseñanza Media del Colegio Oviedo.