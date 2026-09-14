SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Sociales

    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola: $720 mil millones de inversión y 500 empleos para jóvenes

     
    Más de 650 personas participaron en la actividad donde Coca-Cola Chile anunció nuevas inversiones y oportunidades de empleo para el país. NADIA PEREZ

    Con la asistencia de más de 650 personas, el Presidente José Antonio Kast encabezó dos importantes anuncios de Coca-Cola en Chile, más de $720 mil millones de inversión al 2030 y 500 oportunidades laborales para jóvenes, a través de una nueva etapa de los Bootcamps Gastronómicos, iniciativa impulsada junto a Fundación Gastronomía Social.

    El Mandatario recorrió la moderna planta embotelladora de Coca-Cola Andina en Renca junto a la ministra de la Mujer y la Equidad de Género, Judith Marín; el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler; el alcalde de Renca, Claudio Castro, y representantes de Coca-Cola Chile, Coca-Cola Andina y Coca-Cola Embonor. Allí conoció de primera fuente su tecnología y procesos, y compartió con trabajadores de esta moderna operación.

    La jornada reunió además a jóvenes, restaurantes, líderes empresariales y aliados de la compañía. Durante la ceremonia, Kast destacó la inversión como una “señal de confianza en Chile”, mientras que Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile, señaló que “estos anuncios hablan de trabajo y de nuevas oportunidades”.

    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Abelardo Gudiño, gerente general de Coca-Cola Chile y José Jaramillo, gerente general de Coca-Cola Embonor. Carolina Reyes Montero
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Miguel Ángel Peirano, vicepresidente ejecutivo de Coca-Cola Andina; José Antonio Garcés, vicepresidente del directorio de Coca-Cola Andina; Paola Calorio, directora senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile y José Luis Solorzano, gerente general en Coca-Cola Andina Chile.
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Andrés Vicuña, presidente de Coca-Cola Embonor; Claudio Castro, alcalde de Renca y Cristián Hohlberg, gerente general Corporativo de Coca-Cola Embonor.
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola El Presidente José Antonio Kast, durante su intervención, destacó que el anuncio representa una señal de confianza en Chile y valoró el aporte de la compañía a la inversión, el empleo y la capacitación de los jóvenes.
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Ximena Rivillo, directora ejecutiva de Chile Valora; Cristián Pino, conductor de Radio La Metro; Karla Rubilar, directora de la Unidad de Salud Pública de la Universidad Autónoma de Chile; Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro; y Alex Tudor, conductor de Radio Duna. Carolina Reyes Montero
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Magdalena Díaz, directora ejecutiva de Icare; Gonzalo Mendez, director de Socios y Desarrollo Gremial en SOFOFA, Renata Cirano, jefa de proyectos en la Dirección de Sostenibilidad de SOFOFA, Maria Jose López, gerenta de Comunicaciones Externas Walmart; y Carlos Felipe Soto, encargado de Marketing del Comité Paralímpico de Chile.
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Cristian Valenzuela, director de Contenidos de la Presidencia; Valentina González, gerente senior de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Chile; y Bernardita Mazo, gerente senior de Comunicaciones & PR Mercado Libre.
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Valentina Sanhueza, Pía Toro y Rocío Bride, todas alumnas de los Bootcamps Gastronómicos; Judith Marín, ministra de la Mujer y la Equidad de Género; y Karen Schuchhardt, subdirectora de Enseñanza Media del Colegio Oviedo.
    Presidente Kast encabeza anuncio de Coca-Cola Francisco Cerezuela, gerente de Vinculación de Acción Empresas; Pablo Vidal, gerente general de Sustenta+; Carolina Pizarro, gerente de sustentabilidad AB Chile; María Eugenia Silva, jefa de Marketing Acción Empresas y Camilo Pacheco, Comunicaciones de Acción Empresas. NADIA PEREZ
    Más sobre:Coca ColaSociales LT

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Récord de asistencia, salidas de libreto y hasta un piloto chileno: el lado B del ChileDay de Madrid

    Lo más leído

    1.
    BancoEstado conmemora 171 años de existencia y proyecta sus desafíos del futuro

    BancoEstado conmemora 171 años de existencia y proyecta sus desafíos del futuro

    2.
    Expo Mercado Público 2026: mejor uso de recursos en compras públicas

    Expo Mercado Público 2026: mejor uso de recursos en compras públicas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 14 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Tottenham Hotspur por la Carabao Cup

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”
    Chile

    Ad portas de nuevo straw poll en la ONU: Bachelet visita Brasil, presenta informe de la Cepal y hace llamado a la “cooperación”

    ¿Cómo prevenir quemaduras durante los asados? Las recomendaciones para reducir los riesgos en la parrilla

    Incendio estructural afecta un local comercial y una bodega en el centro de Santiago

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca
    Negocios

    Adam Smith a 250 años: más vigente (y necesario) que nunca

    Nicolás Trajtman, gerente de banca empresas de Santander Chile: “Las firmas están dispuestas a invertir, se ve un cambio”

    Publimetro pide su quiebra y acusa pasivos por casi $14.000 millones

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones
    Tendencias

    Confirman el regreso de la lluvia a Santiago: este día vuelven las precipitaciones

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”
    El Deportivo

    David Ferrer y Rafael Jódar palpitan la serie de Copa Davis ante Chile: “Va a ser muy duro, el público es muy patriota”

    “Dio una lección de grandeza”: prensa española se rinde ante Pellegrini tras la victoria del Betis sobre el Villarreal

    Nuevo desafío para el Comandante: Cobreloa anuncia a Mario Salas como su nuevo entrenador

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos
    Tecnología

    La nueva Siri llegará al español en octubre: Apple anuncia más IA para sus dispositivos

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco
    Cultura y entretención

    Feria Pulsar 2026 da su mayor salto con renovado formato y pone a la venta abono en blanco

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio
    Mundo

    Polonia refuerza su frontera con Ucrania tras el ataque ruso del domingo contra un tren cerca de su territorio

    España prorroga 15 días los controles fronterizos con Italia en respuesta a la medida del Ejecutivo de Meloni

    Italia prorroga otros 15 días la suspensión del acuerdo de Schengen con España por la crisis de Ceuta

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”