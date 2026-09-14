Expo Mercado Público 2026: mejor uso de recursos en compras públicas

14 SEPTIEMBRE 2026 Javiera Sotoluque, gerente general Interexpo; Santiago Marín, gerente Relaciones Corporativas CORFO; Karlfranz Koehler, subsecretario Economía: José Miguel Sotoluque, CEO Interexpo; y Cristián Céspedes, director (s) ChileCompra.
Organizada por Interexpo y patrocinada por ChileCompra, la cita contó con el subsecretario de Economía, Karlfranz Koehler; el director (s) de ChileCompra, Cristián Céspedes, y autoridades de Corfo y las Fuerzas Armadas.
Las charlas de ChileCompra abordaron la eficiencia, probidad, prevención de conflictos de interés y la gestión óptima de los recursos del Estado.
Expo Mercado Público 2026 Corte de cinta inauguración oficial de Expo Mercado Público 2026. Expo Mercado Público 2026 Antonio Mejía, CEO GPNet; Jorge Salinas, gerente comercial Sidapt; y
Cristóbal Ruiz, Head B2B Cabify. Expo Mercado Público 2026 David Hernández, Country Manager Chile ManageEngine; Verónica Restrepo Lopera, presidenta Directorio Prisa; y Claudio Guajardo, KAM Gobierno Carozzi. Expo Mercado Público 2026 8° versión Expo Mercado Público, en Espacio Riesco. Expo Mercado Público 2026 Eduardo Zúñiga, gerente general Grupo Patagonia; Ronny Ibarra, BDM Asus; Fernanda Salazar, SDR marketing BUK; y Stéphane Michelin, CEO Pluxee. Expo Mercado Público 2026 Comodoro Jorge Vidal, director Abastecimiento Armada de Chile; general de Brigada Pablo Sierra, comandante División Adquisición Ejército de Chile; José Miguel Sotoluque, CEO Interexpo; general de Brigada Aérea Max Cárcamo, jefe División Desarrollo y Proyectos Fuerza Aérea de Chile; y coronel inspector Fabián Rocha, director Compras Públicas Carabineros de Chile. Expo Mercado Público 2026 Cristián López, gerente general Google Chile; Claudia Monreal, fundadora Women in Mining Chile; y Javiera Sotoluque, gerente general Interexpo. Expo Mercado Público 2026 Patricia Toriz, especialista Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Argentina; Gloria Morales Martínez, secretaria Administración Gobierno del Estado de Nueva León, México; Roberto Munita, consejero del Consejo para la Transparencia. Expo Mercado Público 2026 Record de asistentes en Expo Mercado Público 2026. Expo Mercado Público 2026 Carlos Guazzini, secretario ejecutivo Comisión Asesora Presidencial para Integridad Pública y Transparencia del Ministerio Secretaría General de la Presidencia;
Francisca Ortega Frei, rectora Universidad Miguel de Cervantes; y Igor Morales, director Contenidos Expo Mercado Público y director Centro de Innovación Contrataciones Abiertas (CICAB).
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