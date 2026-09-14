¿Podrían los rayos cósmicos predecir un terremoto con semanas de anticipación?

Imaginen que un detective debe reconstruir los detalles de un acontecimiento que ocurrió hace 13.800 millones de años. La escena que debe periciar es todo el universo, pero las pistas que puede encontrar ahí son tan, pero tan pequeñas que ni el microscopio más potente podría verlas. ¿Cómo trabaja, entonces?

Esa es la labor que realiza el invitado del nuevo capítulo de Mentes en movimiento: Jilberto Zamora, físico, ingeniero, director del Centro Teórico y Experimental de Física de Partículas de la Universidad Andrés Bello y uno de los pocos científicos chilenos que trabaja en el CERN, la sigla en francés para la Organización Europea para la Investigación Nuclear: el laboratorio de partículas más importante del mundo, donde se estudia qué mantiene unido al universo que conocemos, que nació hace 13.800 millones de años con el Big Bang.

En el CERN, Jilberto Zamora participa en experimentos que buscan entender un concepto tan esquivo como lo es la materia oscura: una sustancia invisible que, se cree, compone la mayor parte de todo lo que existe, pero que nadie ha logrado ver ni tocar jamás.

Pero no es sólo eso. Zamora también lidera una investigación revolucionaria: ¿podrían los rayos cósmicos, que son partículas que llegan desde el espacio, avisarnos con semanas de anticipación que se acerca un terremoto?

De eso y más conversa junto al periodista Francisco Aravena en este video.