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    Todas las potencialidades del cerebro que se desarrollarán gracias a la inteligencia artificial

    En este nuevo episodio de Charlas Board, el neurocientífico Martín Montecino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, habla de la sorprendente relación de "interdependencia" que existe entre el funcionamiento de las neuronas y el presente y futuro de la IA.

    Por 
    La Tercera

    ¿Cómo el cerebro humano logra aprender, reaccionar, anticipar y procesar información? Comprender cómo funciona la extraordinaria sinapsis neuronal es la clave para entender todas las redes que permiten el razonamiento.

    Esa misma estructura es la que utiliza la inteligencia artificial para realizar sus procesos, con la diferencia de que la tecnología permite elevar exponencialmente la rapidez y profundidad de los procesos de análisis. Esto abre inusitadas puertas a la investigación científica, y también a saber aún más del propio cerebro.

    Sin embargo, la IA está aún lejos de ser tan eficiente como las conexiones cerebrales: los supercomputadores consumen entre 10 y 30 millones de watts, mientras que el cerebro realiza funciones equivalentes con unos 20 watts, es decir, cerca de un millón de veces menos.

    De esto y más trata el siguiente capítulo de Charlas Board, en el que el doctor Martín Montecino, director del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Andrés Bello, expone sobre interesantes hallazgos en el mundo cerebral que se podrán desarrollar gracias a la IA y cómo -sorprendentemente- el futuro de esta herramienta, y su sostenibilidad en el tiempo dependerá también de entender en profundidad el complejo mecanismo de funcionamiento de las neuronas humanas.

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