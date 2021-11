Emilio Estevez no será parte de la segunda temporada de The Mighty Ducks: Games Changers

No esperen ver a Gordon Bombay en la segunda temporada de The Mighty Ducks: Games Changers y es que aunque el personaje interpretado por Emilio Estevez formó parte de la serie derivada de las películas de Los Campeones, Disney habría optado por no renovar su contrato para los nuevos episodios del programa.

¿La razón? De acuerdo a Deadline todo se debería a complicaciones por la vacunación de Estevez contra el COVID-19. Concretamente la producción de The Mighty Ducks: Games Changers pidió que todos los actores y el equipo de la Zona A del rodaje de la serie presentaran una prueba de vacunación, sin embargo, pese a las constantes solicitudes el equipo de Estevez no habría dado una respuesta categórica al respecto.

Así, ante la necesidad de avanzar con los planes para los nuevos episodios, ABC Signature de Disney Television Studios “tomó la decisión de no elegir la opción de Estévez para la temporada 2 después de semanas de ir y venir con su equipo sobre el requisito de vacunación Covid del programa”.

A raíz de esta decisión los guiones para la segunda temporada de The Mighty Ducks: Games Changers se realizarán sin el personaje de Gordon Bombay ajustando la historia para prescindir de esa figura. Todo mientras el plan de Disney contempla comenzar la producción a inicios de 2022.

Los representantes del estudio y Estévez no realizaron comentarios respecto al reporte de Deadline, pero el portal señala que fuentes cercanas al actor indican que las “diferencias creativas pueden haber influido en su salida”.

The Mighty Ducks: Games Changers es emitida por Disney Plus como una serie secuela de las películas de The Mighty Ducks enfocada en un nuevo grupo de niños que juegan hockey.