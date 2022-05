Productor de Black Adam explicó por qué Warner Bros postergó el estreno de la película

La película de Black Adam ha pasado más de una década intentando llegar al cine, por lo que el reciente retraso de un par de meses en su fecha de estreno simplemente parece algo menor en relación a todo el tiempo de desarrollo que ha tomado la cinta protagonizada por Dwayne “La Roca” Johnson.

No obstante, como el cambio en la fecha de estreno de Black Adam se dio en la antesala de la adquisición de WarnerMedia por parte de Warner Bros Discovery, durante los últimos meses no han faltado las especulaciones y conjeturas sobre el nuevo calendario para las películas de DC que también implicó modificaciones al debut de The Flash, Aquaman and the Lost Kingdom y Shazam! Fury of the Gods.

Pero según Hiram Garcia aquí no habría nada raro y Warner Bros simplemente habría postergado el estreno de Black Adam debido a los problemas para concretar los efectos especiales que esa y otras películas aún estarían enfrentando en el contexto de la pandemia.

“Creo que estamos en un mundo en este momento donde hubo una congelación enorme y comprensible cuando golpeó la pandemia y muchas producciones se suspendieron”, señaló García a The Wrap al ser consultado sobre el retraso de Black Adam. “Ahora que la industria realmente ha regresado, la tubería para efectos visuales está muy atascada. Obviamente, todas estas películas de superhéroes requieren mucho efectos visuales , y estamos en una situación en la que la mayoría de las casas de efectos visuales están completamente inundadas de trabajo”.

García, quien es parte de Seven Bucks Productions, continuó argumentando que ante esa situación los cambios en las fechas de estreno serían “solo una cuestión de que los proveedores puedan acomodar la cantidad de efectos visuales que tienen que hacer (y) las tomas que deben hacerse”.

“Están trabajando duro y estamos muy agradecidos por todas esas casas de efectos visuales”, concluyó el productor. “Parece que las cosas están comenzando a calibrarse y creo que comenzarán a sentir menos cambios en el futuro”.

Actualmente el estreno de Black Adam está programado para octubre de este año.