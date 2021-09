Ahora es Dacia la marca que golpea la mesa frente a Euro NCAP

Si hace algunos días Renault de Brasil refutó en parte los resultados que obtuvo el Renault Duster en en los últimos ensayos de Latin NCAP (obtuvo cero estrellas), ahora fue Dacia la que salió al paso de las pruebas que realiza esta vez Euro NCAP en el Viejo Continente. En una entrevista con el medio inglés Autocar, Andreea Guinea, jefa de producto, subrayó que “la filosofía de la marca no va en la línea de perseguir las estrellas Euro NCAP” y que se mantendrá comprometida con precios asequibles, incluso en un contexto de presiones legales en términos medioambientales y de seguridad.

En medio del Salón de Múnich, hasta donde Dacia llegó para mostrar el nuevo familiar Jogger, Guinea dijo que los clientes de Dacia “no quieren gastar demasiado dinero en un auto. Ellos pueden, eventualmente, apreciar el diseño del auto, pero no gastarán demasiado”.

Por lo mismo, Dacia no incorporará en su próxima generación de autos más tecnología de seguridad o componentes eléctricos de los que considera necesarios. El mismo Jogger es muestra de ello, puesto que llega a las calles con motores térmicos (de bencina y gas), luego habrá una opción híbrida, pero no existen planes aún para que sea híbrido enchufable, porque no sería asequible. “Los clientes no están preparados para pagar” por esas alternativas, detalló.

Esta misma filosofía aplica para interiores. Dijo que “los clientes no gustan de características que resultan inútiles. Nuestra estrategia de marca es focalizar en lo esencial, sin ser aburridos; queremos ofrecer features esenciales de una manera cool”.

Las declaraciones de Andreea Guinea vienen justo cuando el Dacia Sandero está convertido en el auto más vendido de Europa. El Sandero, sin embargo, obtuvo solo dos estrellas en las tandas de abril pasado, en gran medida porque su sistema de detección para el frenado de emergencia no es lo suficientemente avanzado. “En Dacia no perseguimos estrellas de Euro NCAP, porque no está en nuestra filosofía. Estamos mucho más preocupados de incrementar la seguridad de las personas a bordo; nuestros autos siempre traen características de seguridad mejoradas”. A renglón seguido, agregó que un auto de cinco estrellas Euro NCAP significa un montón de electrónica, radares y cámaras que nuestros clientes no piden y que no están preparados para utilizar. Los autos de cinco estrella son demasiados complicados algunas veces, tanto que la gente no entiende cómo se usa tal dispositivo o la funcionalidad. Estamos confiados y felices con lo que tenemos”.

Andreea Guinea reconoció que es un desafío para Dacia mantener su reputación de asequible, mientras compite por cumplir cambios legales en varios sectores. Pero, añade igualmente que el acceso a plataformas y tecnologías dentro de Grupo Renault minimiza aquellos impactos financieros. “Podemos subir en tecnología”, dijo, “pero siempre mantenemos un ojo, un gran ojo, en el precio. Queremos hacer el balance en lo que elegimos para poner en un auto. No tenemos cosas complicadas o inútiles porque no queremos gastar dinero en desarrollar cosas que hagan el auto más caro”.