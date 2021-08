El Renault Duster y el Suzuki Swift se quedan con cero estrellas en Latin NCAP

Tras un largo periodo de pausa en testeos (el último fue en diciembre), este viernes Latin NCAP volvió a publicar resultados en choques simulados de vehículos comercializados en América Latina y el Caribe. Pasaron al pizarrón el compacto Suzuki Swift y el SUV Renault Duster, que obtuvieron resultados “decepcionantes” y no puntuaron ninguna estrella. Latin NCAP considera pertinente pertinente un llamado a revisión del Duster por pérdidas de combustible en impacto frontal.

Respecto del familiar de la marca del rombo, el resultado aplica para modelos fabricado en América Latina y Rumania, que equipan control de estabilidad y dos bolsas de aire como equipamiento estándar (así también se comercializa en Chile). “El popular SUV obtuvo 29.47% en Protección de Ocupante Adulto, 22.93% en Protección de Ocupante Infantil, 50.79% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 34.88% en Sistemas de Asistencia a la Seguridad”, detalla el informe del organismo con sede en Montevideo.

Se agrega que “el nuevo Duster para América Latina y el Caribe no ofrece bolsas de aire laterales de cuerpo ni de protección lateral de cabeza estándar, como sí ofrece el modelo vendido en Europa bajo la marca Dacia”. En el impacto frontal, el modelo mostró estructura inestable y pérdida de combustible. En el escenario potencial de un test reglamentario bajo norma UN95 el modelo fallaría debido a la apertura de la puerta. “La pérdida de combustible registrada en el impacto frontal requiere de acciones por parte de Renault, no solo resolviendo el problema en producción sino también realizando un recall a las unidades vendidas en el mercado que potencialmente puedan tener esta pérdida de combustible en el estaque tras un impacto. En la misma línea, la apertura de la puerta en el impacto lateral requiere de acción inmediata de Renault, ya que presenta un riesgo grave de eyección del pasajero en caso de impacto lateral”.

Para el Suzuki Swift la historia no fue mucho mejor, y también se selló con cero estrellas. Latin NCAP explica que se testeó el modelo con dos bolsas de aire como equipamiento estándar, y aplica para modelos de India o Japón (en Chile se comercializa con aquellos dos orígenes). “El compacto popular obtuvo 15.53% en Protección de Ocupante Adulto, 0% en Protección de Ocupante Infantil, 66.07% en Protección a Peatones y Usuarios Vulnerables de las Vías y 6.98% en Sistemas de Asistencia a la Seguridad. El resultado es válido para las versiones hatchback y sedán (llamado Dzire en nuestro país).

Se detalla que el resultado de cero estrellas se explica “por la protección lateral pobre al adulto, la apertura de puerta, la ausencia de prueba comprobación de cumplimiento de la norma UN32 de impacto trasero que impide al vehículo puntuar en test de latigazo. Asimismo el resultado se debe a la falta de bolsas aire de protección lateral de cabeza (airbags de cortina) como equipamiento estándar, la ausencia del ESC como estándar y la decisión de Suzuki de no recomendar Sistema de Retención Infantil (SRI) para los niños”. La entidad suma que este vehículo no pasaría el test de la norma UN95 de impacto lateral de la ONU debido a la apertura de la puerta en el choque lateral. El modelo Swift es vendido en Europa con seis bolsas de aire y control de estabilidad (ESC) como estándar, mientras que el modelo vendido en América Latina no ofrece bolsas de aire laterales de cuerpo, ni airbags laterales de cabeza, ni ESC como estándar. “La versión para América Latina del Swift aún ofrece de serie un cinturón de seguridad de dos puntas en la posición central trasera, a pesar de los riesgos de lesiones conocidos debido a su uso”.

La voz de Latin NCAP

Alejandro Furas, Secretario General de Latin NCAP dijo que “es decepcionante y molesto el desempeño pobre en seguridad ofrecido por Renault y Suzuki para los consumidores de América Latina. Latin NCAP exhorta y alienta a Renault y a Suzuki a mejorar drásticamente la seguridad estándar de estos modelos lo antes posible. Los consumidores de América Latina estamos forzados a pagar más que el precio básico para obtener el mismo equipamiento de seguridad que Renault/Dacia y Suzuki ofrecen como estándar en otros mercados como Europa. En algunos casos estas marcas ni siquiera los ofrecen como opcionales para América Latina y el Caribe. La seguridad vehicular básica, la cual es estándar en mercados de economías maduras, es un derecho que los consumidores de América Latina y el Caribe debemos exigir sin tener que pagar extra. Estos elementos de seguridad actúan como vacunas para una de las pandemias más severas, como son las muertes y lesionados causados por siniestros de tránsito. Los consumidores tienen el derecho de recibir la misma vacuna suministrada en cualquier otro lugar sin tener que pagar más por ella”.

Revisa la entrega virtual del informe: