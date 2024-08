Alto representante de la UE: “Edmundo González parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa”

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, se refirió la tarde de este sábado a las elecciones presidenciales en Venezuela, realizadas el pasado 28 de julio, manifestando que “Edmundo González Urrutia parece ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa”.

Por medio de una declaración, el vicepresidente de la Comisión Europea, pidió que se respete la voluntad del pueblo venezolano, considerando que esta opción es “la única vía para que Venezuela restablezca la democracia, y resuelva la actual crisis política y socioeconómica con garantías para todos”.

Borrell remarcó lo estipulado por el Centro Carter a fines del mes pasado, que fue uno de los veedores acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) de la nación sudamericana y que había determinado que los comicios “no se adecuaron a parámetros y estándares internacionales de integridad electoral y no pueden ser considerados como democráticos”.

“Hasta la fecha, el CNE no ha hecho públicas las actas oficiales de votación de los colegios electorales, a pesar de haberse comprometido a hacerlo. En lugar de ello, el poder ejecutivo venezolano ha encomendado al poder judicial que certifique la validez de los resultados anunciados por el poder electoral venezolano, uno de los cinco poderes públicos en Venezuela”, sostuvo.

El jefe de la diplomacia europea alabó a la oposición del país, destacando su “coordinación, organización y movilización en defensa del voto. Ha actuado con transparencia”.

“Gracias a la presencia de casi 90.000 testigos de mesa de la oposición en los centros de votación y a la valentía y espíritu democrático de los venezolanos, han conseguido escanear y registrar más del 80% de las actas electorales certificadas expedidas por las máquinas de votación, las digitalizaron y publicaron”, añadió.

En este aspecto, advirtió que “el retraso en la publicación completa de las actas sólo arroja más dudas sobre la credibilidad de los resultados publicados oficialmente. La ONU, a partir del trabajo realizado por el panel de expertos, podría desempeñar un papel activo para asegurar un proceso de verificación independiente”.

“La comunidad internacional debe defender el proceso democrático y garantizar las condiciones para que el pueblo venezolano ejerza sus derechos civiles y políticos. Hay que evitar que la fractura política degenere en enfrentamientos en las calles. Para ello, el diálogo político entre las partes venezolanas es indispensable. Y la comunidad internacional debe apoyarlo. Pero no cualquier diálogo. Si se da una salida en falso a esta crisis, una salida que no refleje la voluntad del pueblo expresada en las urnas, si no se inicia una transición democrática, lo pagará el pueblo venezolano que tanto ha sufrido ya”, remarcó.

Del mismo modo, adelantó que el no alcanzar un diálogo político, terminará repercutiendo tanto en la economía venezolana como en la región latinoamericana, explicando que “la desesperanza y la falta de horizontes empujará a la migración y al exilio a muchos venezolanos, además de los más de 7,7 millones de venezolanos que ya han huido del país”.

Borrell destaca postura del Presidente Boric

En el pronunciamiento, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, destacó el enfoque que ha adoptado el Presidente Gabriel Boric en torno a la situación en la nación que gobierna Nicolás Maduro.

“Como nos recuerda la posición que ha adoptado el Presidente Boric, debemos impedir que el debate sobre Venezuela derive en interesados enfrentamientos ideológicos. No estamos frente a una cuestión ideológica, sino algo mucho más importante: el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los venezolanos. Respetar la voluntad del pueblo venezolano sigue siendo la única vía para que Venezuela restablezca la democracia y resuelva la actual crisis humanitaria y socioeconómica”, dijo.

Finalmente, Borrell respaldó la mediación liderada por los cancilleres de Brasil, Colombia y México, y llamó a las autoridades venezolanas a poner fin y “de forma inmediata a las detenciones arbitrarias y a la represión contra miembros de la oposición y de la sociedad civil, y que todos los presos políticos sean puestos en libertad”.

“El hostigamiento y las amenazas en contra de las fuerzas democráticas opositoras y los periodistas y medios de comunicación debe detenerse. Las libertades, incluida la libertad de expresión e información han de protegerse. Por eso, la UE sigue defendiendo que, sin más demora, se permita el retorno de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos a Caracas”, sentenció.