Asesor de Trump advierte sobre desconfinamiento temprano

Un panorama poco alentador y complejo fue el que describieron los expertos del área de salud que lideran la respuesta del gobierno de Donald Trump ante la pandemia del coronavirus y que este martes comparecieron virtualmente ante un comité del Senado. En su presentación señalaron que Estados Unidos todavía no tiene control sobre el Covid-19 y que carece de capacidades cruciales para contener un alza inevitable de casos. Esto, en momentos en que el país tiene más de 1,4 millones de infectados y 83 mil fallecidos.

Trump ha estado presionando para que los estados comiencen a relajar las restricciones y se empiece a reactivar la economía, de cara a las elecciones de noviembre. Esto, considerando que el desempleo subió a un 14,7% y el PIB del primer trimestre se contrajo un 4,8%.

Así, previo a la audiencia de los expertos, Trump comenzó la mañana con una serie de tuits en los que defendió su gestión y afirmó que la capacidad de pruebas de detección del coronavirus “es la mejor del mundo”. “Las cifras bajan en la mayor parte del país, que quiere abrir y volver a echarse a andar. Eso es lo que está pasando. ¡Y pasa de una forma segura!”, afirmó.

Sin embargo, Anthony Fauci, epidemiólogo y principal consejero médico del gobierno, advirtió que un desconfinamiento precoz puede tener consecuencias serias y provocar “muertes y sufrimientos que son evitables”.

“Apagar las chispas”

El médico -que se encuentra en cuarentena voluntaria por haber estado en contacto con la secretaria de prensa del Vicepresidente, Mike Pence, que tiene coronavirus- señaló que estaba preocupado de que algunos estados o ciudades avancen, sin seguir una directiva del gobierno que recomienda esperar una caída sostenida de los casos durante dos semanas. En esta línea, indicó que inevitablemente habrá nuevos contagios a medida que la gente vuelve a reunirse, pero la magnitud del rebrote dependerá de la medida en que las localidades “estén preparadas para apagar esas chispas”. Y si se reabre con prisa, sin seguir las normas, “me temo que empezaremos a ver cómo los pequeños brotes se vuelven epidemias”, dijo. “Las consecuencias serían realmente graves”, sostuvo.

El médico también advirtió que el balance de muertos podría ser superior a las cifras oficiales, citando como ejemplo a Nueva York, donde puede haber casos de personas que murieron de coronavirus en su casa, debido a la saturación de los servicios de salud.

Fauci negó en la audiencia que haya una confrontación con el Presidente. Dijo que él le da consejos y el Mandatario “los escucha y los respeta”, pero que también recibe información de otros asesores.

Los otros expertos citados por la Comisión de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones del Senado fueron el comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA), el médico Stephen Hahn; el titular de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), doctor Robert Redfield; y el “zar del testeo” del Departamento de Salud, el almirante Brett Giroir.

Por su parte, Redfield -que también compareció virtualmente- señaló que “todavía no salen de los problemas”, pero que “están más preparados”, indicó el diario The New York Times.

Las declaraciones de advertencia de los expertos van en la línea de la preocupación de los estadounidenses frente a la pandemia. Un sondeo de la cadena CNN reveló que un 54% cree que el gobierno está haciendo un trabajo pobre para evitar la expansión del coronavirus y un 56% sostiene que el gobierno no está haciendo lo suficiente. Por otro lado, un 52% piensa que lo peor está por venir.