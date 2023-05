Columna de Ian Bremmer: Biden contra Trump: La secuela

Por Ian Bremmer, presidente de Eurasia Group y GZERO Media y autor de El poder de la crisis.

Encuestas recientes sugieren que el 60% de los estadounidenses no quiere que Donald Trump se presente a las elecciones presidenciales de 2024, y el 70% dice que el presidente Joe Biden no debería presentarse. Sólo el 42% de los estadounidenses cree que Biden está actuando bien como presidente. En este mismo momento de su administración, la valoración de Trump se situaba en el 38%. En 2016, Trump se convirtió en la persona de más edad en ganar la Casa Blanca. El año que viene cumplirá 77. En 2020, Biden batió a Trump y su récord de edad. Ahora tiene 80 años. Sin embargo, por improbable que parezca, Estados Unidos se prepara ahora para una revancha Biden-Trump en noviembre de 2024.

¿Por qué ocurre esto? Empecemos por Trump. En el Partido Republicano de hoy, la base de votantes, no la élite del partido, establece los términos de la guerra política. A pesar de todas sus legiones de críticos, rivales, enemigos y problemas legales, el populismo pugilístico de Donald Trump sigue inspirando a millones de seguidores, y nadie más en el Partido Republicano actual se le acerca. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, que aún no ha declarado su candidatura en el momento de escribir estas líneas, parece ser el único posible contendiente con posibilidades de derrotarle. Pero DeSantis sabe que no puede ganar la nominación presidencial del partido sin el apoyo de millones de votantes de Trump, y Trump, consciente de las ambiciones del gobernador, está librando una guerra implacable de críticas y burlas contra él antes incluso de que DeSantis esté en la carrera.

Trump se enfrenta a graves problemas legales, y se enfrentará a más. Algunos de los probables cargos contra él son mucho más graves que el caso de la estrella porno y el dinero subrepticio en el que ya ha sido acusado formalmente. Sin embargo, ninguno de estos procesos avanzará hasta dentro de muchos meses, y ni siquiera una condena puede impedir que Trump se presente a las elecciones presidenciales. Mientras tanto, los problemas legales de Trump mantendrán su nombre en las noticias como “víctima de una caza de brujas política”, como dice el ex presidente, privando a otros candidatos republicanos de la atención que necesitan para superar sus ventajas.

Donald Trump se enfrentó a Joe Biden en un debate.

Los legisladores republicanos de élite y muchos de la clase donante culpan a Trump, cargado de equipaje político, de perder frente al poco inspirador Biden en 2020, y muchos dicen que costó a los republicanos la oportunidad de obtener resultados mucho mejores en las elecciones legislativas de mitad de mandato del año pasado. Pero el continuo dominio de Trump sobre los votantes republicanos que ansían su falta de pulimento político y adoran su estilo implacable garantizará que, si gana la contienda por la nominación de su partido, los ricos y poderosos republicanos no tendrán más remedio que ponerse en fila, respaldarle y esperar lo mejor.

¿Y por qué van a permitir los demócratas que Biden lleve su estandarte durante otra campaña? Casi la mitad de los demócratas encuestados dicen que Biden es demasiado viejo para otro mandato, pero la mayoría cree que otra presidencia de Trump sería catastrófica. No ven otra opción que quedarse con el hombre que ha derrotado a Trump antes. La historia presidencial moderna de Estados Unidos demuestra que los presidentes en ejercicio que deciden no presentarse a la reelección (véase Truman 1952 y Johnson 1968) o que se enfrentan a duros contrincantes dentro de sus partidos (Carter 1980 y George HW Bush 1992) ven cómo su poder presidencial pasa al otro partido. Los únicos contrincantes de Biden hasta ahora proceden de rivales sin posibilidades de ganar. Biden tampoco puede hacerse a un lado para permitir que su vicepresidenta se presente, ya que Kamala Harris, la actual ocupante de ese puesto, es aún menos popular que Biden.

Habrá diferencias importantes entre la carrera de 2024 y la primera contienda Biden-Trump en 2020. Esta vez, Biden es el presidente, con todas las ventajas y desventajas, poderes y responsabilidades, que el cargo proporciona a un candidato que busca la reelección. Trump aún tiene un historial presidencial del que presumir y defender, pero Biden estará al mando hasta que se cuenten los votos el próximo noviembre. Eso también significa que será aún más difícil para Trump organizar cualquier nuevo esfuerzo para anular un resultado electoral que no le guste.

Otra diferencia: estas elecciones no se celebran en medio de una pandemia. Eso elimina un tema de la carrera que perjudicó mucho a Trump en 2020, pero también priva al envejecido Biden de cualquier excusa para adoptar un calendario de campaña ligero que le ayudaría a rebajar su perfil público.

Al final, los votantes estadounidenses tienden a reelegir a los presidentes en ejercicio, y sigue siendo probable que Biden gane la revancha con un Trump agotadoramente controvertido. Pero sería una tontería asumir que Trump no puede ganar. La edad de Biden hará brillar cada nueva pregunta sobre su salud y su nivel de energía personal. Los estadounidenses tampoco están contentos con el rumbo actual del país. En una encuesta reciente, el 69% de los encuestados expresaron opiniones negativas sobre la economía tanto ahora como en el futuro, el porcentaje más alto en los 17 años de historia de ese sondeo. Los presidentes suelen ser los culpables de este tipo de cifras.

La mejor esperanza de Biden bien podría ser un oponente republicano distinto de Trump. Otro candidato no inspirará las pasiones populistas de los votantes como puede hacerlo Trump, pero si, por cualquier motivo, Trump pierde la nominación republicana, bien podría emprender una guerra política de venganza contra su propio partido, incluyendo presentarse como candidato independiente y ganar los votos suficientes en estados clave para inclinar la elección hacia Biden. Por otra parte, esa amenaza podría ayudar a los republicanos a evitar ese destino apoyando a Trump.

Por ahora, faltan 18 meses para las elecciones y, sin duda, habrá grandes noticias y sorpresas por el camino. El momento de una posible recesión económica en Estados Unidos podría ser crucial. Pero una cosa es segura: la carrera hacia la Casa Blanca en 2024 será extraordinariamente fea.